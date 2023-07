F1, Q&A Lando Norris: “Melhorámos o downforce, o comportamento, e a degradação dos pneus…” | AutoSport

Lando, foi a primeira vez que conquistaste pódios consecutivos na tua carreira na Fórmula 1. Quão diferentes são as emoções aqui, em comparação com Silverstone?

“É muito diferente. Acho que estamos muito felizes porque é a primeira vez que consigo pódios consecutivos.

Ser 2º, acho que é um resultado fantástico num carro que provavelmente não deveria ser 2º – mas não sei, acho que não é a minha corrida. Não tenho os adeptos de lá, mas os adeptos daqui também foram muito bons, e há também todos os adeptos vestidos de papaia, que nos apoiam como sempre.

Bem, quando eles estão a gritar “Lando”, acho que faz sentido! Sim, é ótimo. Estou a gostar de cada pódio. Tenho um longo caminho a percorrer. Ainda estão todos frescos para mim, e o meu treinador ainda está a aprender a trazer-me roupas novas, e coisas assim. Por isso, sim, ainda estou a gostar de todas elas.

Não é bem Silverstone – acho que nunca nada será bem Silverstone – mas é outro pódio num sítio onde provavelmente não estávamos à espera de um pódio, o que provavelmente o torna ainda mais especial.

Fala-nos da volta de abertura? Parecias frustrado depois da corrida com a Curva 1, mas depois com aquela ultrapassagem muito oportunista do Lewis Hamilton na Curva 2…

“Não sei, às vezes ganha-se com isso e às vezes perde-se. Acho que tive um bom começo. Fui com o Max e o Lewis e não consegui ir para a direita, tinha um grande slipstream, por isso fiquei praticamente a meio do caminho ao lado do Lewis. Foi difícil saber o que fazer. Se eu travar cedo, é fácil para as pessoas passarem por dentro. Tive de travar onde queria travar e tentei entrar, mas sempre que tentava entrar, o Max estava a tentar entrar, ou então o Lewis estava a tentar entrar e eu fui apanhado, tão simples quanto isso.

Mas acontece e, obviamente, o Oscar (Piastri) conseguiu passar, o que foi ótimo.

E o Lewis ficou à frente, o que foi frustrante, mas depois consegui ficar por fora. Fiquei um pouco surpreendido, porque pensei que ele me ia ultrapassar, mas não o fez. Portanto, foi renhido.

Tenho a certeza de que ele ainda estava a tentar, mas é muito fácil bloquear na Curva 2, por isso, mesmo a entrar na curva, recuei alguns cliques no equilíbrio dos travões só para atacar um pouco mais. E resultou. Por isso, acho que isso salvou a nossa corrida de hoje.

Acho que… Se não tivesse ultrapassado o Lewis, penso que não o teria ultrapassado, porque o ritmo de corrida deles era muito forte. O ritmo geral deles era muito forte. Só acho que eles não fizeram uma corrida muito boa e aquela ultrapassagem fez-me chegar ao pódio.

Lando, concordas que a McLaren teve o segundo carro mais rápido este fim de semana?

“É difícil dizer isso. Acho que entre nós e a Mercedes estamos bastante equilibrados. Se olharmos para a degradação dos pneus, a Mercedes é muito, muito melhor do que nós. Sempre foi assim.

A Mercedes sempre foi muito, muito forte com a degradação dos pneus. Se olharmos para ontem, a Mercedes foi um pouco mais rápida com o Lewis, por isso vou ser o tipo que diz, não.

E acredito que a Mercedes está muito perto, mas é equilibrado. Penso que, como disse, se o Lewis tivesse ficado à frente na Curva 2, eles ter-nos-iam batido hoje e eu provavelmente não estaria no pódio.

E depois estaríamos a dizer, ‘ah, a Mercedes é mais rápida’, mas só porque eu o ultrapassei, pensamos que a McLaren é mais rápida. Então, é equilibrado. Eles estão a fazer um bom trabalho. Mas também a McLaren. Estou muito contente com eles. Fizeram um excelente trabalho.”

Quando entraste neste fim de semana parecias sugerir que talvez uma repetição de Silverstone não fosse assim tão importante, mas isso surpreendeu-te, o teu bom desempenho neste fim de semana e talvez sugira que não foi assim tão específico da pista e que vocês podem manter esta forma?

“Eu diria que sim. Sinceramente, acho que não esperávamos estar aqui este fim de semana, especialmente em 2º. Os dois Red Bull são muito mais rápidos. Por isso, a expetativa de estar à frente deles é, basicamente, zero logo à partida. A Mercedes fez a pole aqui no ano passado, e o carro deles tem sido muito bom.

Eu sei que o Lewis se queixa muito de como o nosso carro é fantástico e como o deles é mau, mas eles não têm um carro mau. E não o fizeram durante toda a época…”

Já fizeste duas corridas com estas novas atualizações. Qual é a tua perceção do carro até agora e, para além da gestão dos pneus ou da degradação dos pneus, que outras melhorias achas que são necessárias?

“Sim, já fizemos três corridas com este pacote de atualizações, e todas elas foram claramente muito mais positivas. São duas coisas. Uma, é mais carga, mais aderência.

Faço as curvas um pouco mais depressa. Ao mesmo tempo, acho que tentámos melhorar alguns dos problemas de equilíbrio de condução que temos, o que acho que é outra parte do processo. Não queremos apenas um carro com muita força descendente mas com uma condução péssima.

Precisamos de um carro que se guie bem e que também tenha muita força descendente.

Melhorámos o lado da carga e a downforce e melhorámos ligeiramente o comportamento e, com ambos, tivemos uma boa melhoria na degradação dos pneus ao mesmo tempo.

É claro que eu diria apenas para darmos mais um passo. Tão simples quanto isso. Mas acho que ainda há algumas coisas do lado da manobrabilidade que eu gostaria de melhorar. Mas é difícil.

Há sempre quem se queixe, que é o que se passa, como o Max se queixou ontem. Nunca o vi queixar-se tanto. Hoje, é mega. É uma situação que vai e vem em pequenas coisas, mas mesmo que o teu carro seja muito mais rápido, vais continuar a ter alguns problemas aqui e ali.

Por isso, é uma combinação de curvas de baixa velocidade e de carga, ao mesmo tempo que de maneabilidade. Se conseguirmos melhorar estes dois aspetos em conjunto, esse já é o maior passo de que precisamos e, provavelmente, eliminaremos quaisquer pontos fracos que tenhamos e, depois, seremos fortes e estaremos a tentar elevar a fasquia desse lado.

Por isso, penso que temos um plano de ação claro sobre como o fazer e o que precisamos. Mas a dificuldade é transformá-lo em algo real.

O pessoal está a fazer um trabalho muito bom. Todos na fábrica estão a trabalhar arduamente. Dias como o de hoje motivam-nos ainda mais e fazem-nos trabalhar ainda mais, o que é um bom bónus.

Para além das atualizações, que impacto teve o teu desempenho em Silverstone, por exemplo, aumentou a tua confiança ao volante?

“Diria que sim. Penso que o meu ritmo geral e a minha capacidade de juntar voltas e coisas do género melhoraram, mas não tanto como eu gostaria. Mais uma vez, como disse numa entrevista no outro dia, o carro ainda não se comporta como eu gostaria.

Se dissermos o que precisamos de um carro perfeito, sinto que está muito longe do que quero.

Mas a cabeça está um pouco nessa direção, o que é bom para mim, pois é assim que quero ser capaz de conduzir e empurrar o carro. Mas acho que melhorou a minha confiança.

Tínhamos um carro que era inconsistente e eu não sabia, mesmo no ano passado, por vezes, quando parecíamos estar bem e eu parecia confiante.

No ano passado, ainda houve muitas alturas em que eu não fazia ideia de como conduzir o carro.

Eu chegava e eles diziam-me qual era o problema. De uma volta para a outra, as coisas mudavam e eu não sabia como melhorar e assim por diante. Agora sinto que a direção em que tenho de trabalhar é um pouco mais clara, o que é bom.

Posso concentrar-me em coisas mais simples na minha condução e pequenas coisas como esta ajudam-me a estar aqui hoje. Melhorou bastante a minha confiança, não para o nível que ainda quero, mas para sair e conduzir como quero e sentir-me confiante e conduzir livremente sem ter de pensar muito nisso.

Faz uma grande diferença, quanto mais para mim.

Talvez seja a forma como o meu cérebro funciona, mas quanto mais penso, pior me saio. E não vi todas as formas de vida dessa maneira. Por isso, quanto mais penso, pior me saio e agora tenho de pensar menos, o que é bom.

Pediram-te para dar o seu veredito sobre se preferia o Plano A ou o Plano C. Disseste que os pneus não eram maus, mas não eram assim tão bons. Antes de mais, podes explicar quais são as diferenças entre o Plano A e o Plano C?

“Não sei, não te vou dizer. Acho que foram apenas estratégias diferentes. E sim, acho que tivemos de decidir se queríamos usar um pneu duro ou um pneu médio. Talvez isso esclareça tudo. Talvez se possa juntar as coisas. Mas estávamos apenas a tentar decidir se teríamos usado outro pneu duro, mas os pneus duros não pareciam incríveis e a velocidade dos médios era um pouco maior. Por isso, acabámos por optar pelos médios. Foi esse o raciocínio, sim.”