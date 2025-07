F1, Q&A, Lando Norris lamenta, mas aplaude Piastri: “fez uma corrida quase perfeita”

O Will perguntou-me se queria os duros, eu disse que sim. Nem sabia que o Oscar ia com médios. Achei que os duros seriam melhores no fim. Aquecê-los foi mais difícil, mas depois tive vantagem. Só que a paragem não foi boa — fui o segundo a parar e perdi 8 ou 9 segundos. Quase recuperei tudo. Dei o meu melhor. De resto é o famoso “se”, “talvez”, “podia”… O Oscar fez uma corrida quase perfeita. Mesmo que ele tenha cometido erros, eu também cometi. Mas foi uma boa perseguição. Um dois da equipa — há muitos anos que não tínhamos isto aqui. Merecemos.”

Tiveste problemas com a bateria no arranque?

“Talvez. Não tive a melhor saída na Curva 1. O Oscar apanhou-me com facilidade. Mesmo com uma boa saída, o cone de ar talvez desse na mesma. Preciso rever o que podia ter feito melhor.”

Lando Norris saiu da pole, mas perdeu a liderança logo na primeira volta para Oscar Piastri, numa manobra determinada do colega de equipa. Apesar de tentar recuperar com pneus duros e pressionar até ao fim, ficou em segundo. O britânico elogia o resultado coletivo, mas admite que há decisões estratégicas a rever.

