F1, Q&A, George Russell (Mercedes): “não mostrámos o nosso verdadeiro potencial” | AutoSport

A Mercedes foi difícil de ler no teste de pré-temporada e parece que também foi um pouco difícil de ler no primeiro fim de semana de corrida. Que conclusões retiraste do Grande Prémio do Bahrein?

George Russell: Acho que as conclusões que tirámos foram que o carro tem potencial. Acho que quando vimos o ritmo no FP2, isso foi genuíno, o Lewis e eu estávamos em P1 e P2. Penso que provavelmente nem toda a gente ‘apareceu’, mas fomos verdadeiramente rápidos. E depois, na corrida, tivemos alguns problemas de arrefecimento muito grandes que nos apanharam de surpresa. E sabemos que foram pelo menos 15 segundos de perda só na bateria e na potência.

E provavelmente mais, se tivermos em conta o efeito que teve nos pneus. E um par de segundos extra na primeira passagem, quando tinha o Checo atrás de mim, teria sido bastante útil. Por isso, acho que teríamos estado na luta pelo P2, pelo pódio, com o Checo e o Carlos, mas definitivamente não mostrámos o nosso verdadeiro potencial.”

Esses problemas de arrefecimento foram um simples erro de cálculo ou algo que precisa de ser corrigido?

GR: Acho que foi definitivamente um erro de cálculo. Teria sido muito simples abrir ligeiramente a carroçaria e tornar as coisas muito mais fáceis. Mas não sabemos como caímos naquela situação…

Não percebemos bem porquê, porque não mudámos nada nos testes, no FP2 também, e de repente isso apanhou-nos no sábado. Por isso, tenho a certeza que este fim de semana vai ser melhor.

Está preocupado com isso para este fim de semana?

GR: Precisamos de resolver o problema e temos alguns testes amanhã (hoje, nos treinos livres) para tentar perceber melhor o que aconteceu.

Foi por esta altura, na semana passada, que falaste sobre o novo Mercedes. Podes descrever a sensação que tens dentro do carro. É a mesma sensação ou uma sensação diferente daquela de que falaste muito em 2022? E melhorou durante o fim de semana da corrida do Bahrein?

GR: Penso que todas as equipas têm agora um bom controlo sobre o ‘bouncing’ e podemos provavelmente expor as limitações ou evitá-las. Mas, como sabemos, com os carros de efeito de solo, queremos que o carro fique o mais baixo possível em relação ao solo e o mais rígido possível, o que implica compromissos. Por isso, a sensação é muito semelhante à que sentimos nos últimos dois anos, mas em muito menor grau. Mas, como já disse, penso que todas as equipas vão ver alguns pontos de recuperação ao longo deste ano”.