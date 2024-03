F1, Q&A, Frédéric Vasseur (Ferrari): “estamos muito melhor em equilíbrio e sensibilidade dos pilotos” | AutoSport

Frédéric Vasseur falou do desempenho da Ferrari, é de opinião que melhorou em relação ao ano passado em termos de equilíbrio e sensibilidade dos pilotos, mas a posição competitiva ainda precisa ser confirmada. Falou também de lições aprendidas, manter a calma na equipa em todas as circunstâncias, não ter expectativas excessivas ou insuficientes e manter a mesma abordagem, independentemente dos resultados. Falou também de alianças entre equipas, alegando que a FIA deve estabelecer um regulamento claro.

Como está a evoluir na Ferrari?

Frédéric Vasseur: “Penso que se compararmos com o ano passado, não sei quanto à competitividade, veremos isso nos próximos dias, vamos esperar para ver exatamente onde estamos, todos nós. Mas, pelo menos, estamos numa posição muito melhor em termos de equilíbrio, de sensibilidade dos pilotos, etc. Este é um ponto de partida muito melhor para desenvolver o carro para a época, para saber onde temos de trabalhar e desenvolver o carro, e isso é uma boa sensação.”

No ano passado, por esta altura, tinha acabado de começar o seu novo trabalho. Como é que se sente agora, 12 meses depois?

“Com certeza que se tem uma melhor compreensão da equipa, das pessoas que nos rodeiam, que se desenvolve a relação durante a época. Penso que ao longo do ano, no ano passado, fizemos algumas melhorias, que foi também a altura de eu compreender… Cada equipa é diferente na abordagem, na cultura, no sistema, etc., pelo que foi um trabalho difícil para mim nos primeiros 12 meses compreender tudo, mas não tenho a certeza de ter compreendido tudo até agora. Mas ainda tenho margem para melhorar. Não, é uma boa sensação que, pelo menos, o ano passado correu bastante bem ao longo da época, a melhoria. E estamos a começar hoje em melhor forma.”

Qual foi a maior lição que aprendeu como chefe de equipa da Ferrari?

“Que temos de manter a calma de todos na equipa e foi a minha principal tarefa no ano passado tentar não exagerar, não ter expectativas excessivas ou insuficientes depois de um mau resultado. E temos de manter a calma em todas as circunstâncias.”

Se o ano passado foi de tranquilidade, há um sentimento de otimismo nesta nova época?

“Não, não, isso é importante. Temos de manter a mesma abordagem em qualquer circunstância. Haverá altos e baixos durante a época, de certeza, como em todas as épocas.

E temos de manter a mesma abordagem, a mesma concentração, e não exagerar de forma positiva ou negativa.”

Um dos tópicos de discussão e controvérsia antes da época tem sido a questão das alianças entre equipas e peças de clientes e para onde vamos no futuro. Relativamente a este tema geral, o que pensa sobre o assunto? É algo que deve ser debatido para 2026? Qual é a sua opinião?

“Penso que há dois pontos diferentes. O primeiro é a propriedade da equipa e o segundo é o Regulamento Técnico. É possível imaginar uma colaboração, mesmo que não seja propriedade da mesma empresa final, e isso é possível. Há um corte claro no regulamento e cabe à FIA decidir se é branco ou preto e, para mim, isso é claro e até agora foi sempre respeitado.

A propriedade é que, com certeza, podemos imaginar a situação extrema do futebol e da Liga dos Campeões, por exemplo. Mas também temos de ter em mente que, há dois ou três ou quatro anos, ficámos muito contentes por a Red Bull ter financiado uma equipa quando estávamos em dificuldades. E temos de ter isso em mente também”.

Acha que é justo que haja organizações que podem transferir pessoal livremente, aparentemente sem licença de ‘jardinagem’, enquanto outras equipas não o podem fazer?

“Mais uma vez, eu separaria completamente a abordagem técnica desta questão, em que a FIA tem de estabelecer um regulamento e nós temos de o seguir.

Penso que, neste caso, temos também de evitar ser arrogantes e recordar que, em algumas fases, há alguns anos, algumas equipas não conseguiram produzir peças.

No que se refere à votação e à governação, é verdade que é um pouco desequilibrado ter alguém com dois votos em comparação com as outras equipas, pois quando sabemos que precisamos de uma maioria absoluta numa determinada decisão e precisamos de oito votos, isso significa que estamos quase a bloquear a decisão.