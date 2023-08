F1, Q&A, Fernando Alonso: “A equipa ficou satisfeita por eu ter tentado vencer…” | AutoSport

Trouxeste algumas atualizações a Zandvoort. Achas que voltaste ao ponto em que estavas no início da época? Ou é demasiado cedo para o dizer depois de uma corrida como esta?

“Acho que é demasiado cedo para o dizer. Penso que o carro está melhor do que nas provas anteriores, isso é certo. Senti que o carro estava, como já disse, mais fácil de conduzir. Fomos mais competitivos. Estivemos entre os cinco primeiros em todas as sessões deste fim de semana. Não foi só na corrida que estivemos rápidos. Penso que nos sentimos competitivos desde sexta-feira. Mas Monza, na próxima semana, é um traçado completamente diferente, com um mínimo de downforce e de resistência. Vamos ver se ainda conseguimos ser competitivos.”

Disseste na rádio, “vamos ganhar uma em breve”, talvez aí. O que pensaste quando entraste no mini-Sprint no final? Estavas a pensar em ganhar ou estavas a pensar apenas em defender o segundo lugar?

“Estava a pensar em tentar. Por isso, não fui conservador, digamos assim! Pensei muito no que fazer no período da bandeira vermelha. Obviamente, a manobra na Curva 2 era algo que estava na minha cabeça, mas também na Curva 1. Também discuti isso com a equipa. Era essa a minha sensação, que queria tentar hoje. Mas, obviamente, não quero comprometer nenhum ponto importante para a equipa, porque o segundo lugar também era muito importante. A equipa ficou satisfeita por eu ter tentado vencer.

Penso que eles também confiam em mim e no que eu decidir. Por isso, sim, no recomeço, tentei lançar a volta na Curva 4, tentando ser plano na berma com os pneus frios, o que é um pouco arriscado, e tentei estar lado a lado pelo menos na Curva 1, mas não consegui aproximar-me muito.

Depois disso, experimentei algumas linhas diferentes – por dentro, por fora – o oposto do Max na primeira volta, para o caso de uma das linhas ser muito aderente ou muito mais aderente do que ele. E sim, foi por pouco, mas não o suficiente.”

O que é que fizeste na curva 3, na primeira volta. Como é que ultrapassaste o Albon e o Russell por dentro nessa curva?

“Era o TL1 ou TL2, estava molhado e numa das voltas de saída deixei passar alguns carros na linha de corrida normal e encontrei muita aderência por dentro, casualmente. Por isso, mantive sempre na minha cabeça, durante todo o fim de semana, a possibilidade de estar molhado.

Estava pronto para tentar de novo e, para ser honesto, quando estávamos na grelha e as luzes vermelhas se acenderam para o início da corrida, havia muitas gotas na viseira. Por isso, essa é a pior sensação que se pode ter. Porque estamos prontos para começar a corrida com um pneu slick e, na viseira, vemos que está a chover. Por isso, não fazemos ideia da aderência que vamos encontrar na travagem da Curva 1 ou na Curva 3.

Por isso, pensei que toda a gente ia ser um pouco cautelosa na Curva 3 com o nível de aderência, e também à saída da Curva 3 há tinta na Aramco, por isso temos de ser um pouco cautelosos aí.

Por isso, pensei na linha interior, que poderia funcionar e, sim, ultrapassámos aqueles dois carros.

Sem dúvida, essa deve ser a ultrapassagem do mês, mais uma vez. Espero que sim.

Algumas pessoas subestimam o quão difícil pode ser, mesmo quando se tem o carro mais rápido, continuar a ganhar. Como vês este tema?

“Sim, por vezes subestima-se o que o Max está a conseguir. Penso que vencer de forma tão dominante em qualquer desporto profissional é muito complicado. Por isso, para estar ao mesmo nível que ele, obviamente, temos que ter muita autoconfiança, os pilotos em geral. Por isso, acredito que também me posso sair bem.

Não sei quanto ao Lewis, mas eu, sim! E o Lewis também, e toda a gente, acho que temos de entrar num estado de espírito, num estado em que estamos, como disse antes, ligados a um carro.

Penso que em dias como o de hoje, senti que estava no meu melhor e dei 100% do que sentia e das minhas capacidades num carro de corrida, mas talvez em Spa não estivesse a esse nível ou na Áustria ou algo do género. Por isso, sentimos sempre que há espaço para melhorar e não estamos 100% satisfeitos connosco próprios, como estou hoje. E penso que o Max está a atingir esses 100% mais vezes do que nós neste momento, do que qualquer um dos pilotos, por isso é que ele está a dominar.”