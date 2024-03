F1, Q&A, Esteban Ocon (Alpine): “perceber onde estão os problemas e dar a volta às coisas” | AutoSport

Esteban, sentes que tens um pouco de trabalho inacabado depois do que aconteceu no final desta corrida no ano passado?

Esteban Ocon: “Acho que foi uma corrida muito interessante. Houve muita luta. E acho que conseguimos voltar quase aos pontos numa determinada altura. Por isso, sim, foi uma corrida limpa. Infelizmente, não foi suficiente (NDR – os dois Alpine bateram um no outro e eliminaram-se mutuamente).

Ainda temos de trabalhar no ritmo do carro e tentar torná-lo mais rápido. Mas, apesar de tudo, foi uma corrida interessante. E estamos ansiosos por conseguir extrair mais do pacote aqui.”

No final do ano passado receavas que o carro deste ano não fosse ser um carro que gostasses muito de conduzir. Os teus receios concretizaram-se ou a situação é muito, muito pior?

“É óbvio que estamos onde estamos. Não é uma situação que nos agrade enquanto equipa. Penso que nenhum de nós, em Viry ou Enstone, está a gostar de ‘lutar’ muito nos fins-de-semana. É uma época longa e é óbvio que estamos a trabalhar para otimizar o carro, perceber onde estão os nossos problemas e dar a volta às coisas. Esperemos que seja mais simples dizer do que fazer. Por isso, até o conseguirmos, não passam de palavras. Mas este é o objetivo que temos como equipa. E sim, não vamos aliviar a pressão até lá chegarmos. E é esse o objetivo de todos. A moral da equipa é boa. Todos estão motivados e isso é o mais importante neste momento.”

Qual é o maior problema com o carro?

“Há uma série de pequenas coisas que não estão a funcionar como gostaríamos, mas o pelotão está tão equilibrado neste momento que os pormenores no final, se houver muitos que não estão bem, fazem uma enorme diferença. Lembro-me de estar tão longe da grelha com o Manor, mas hoje em dia está muito mais perto o plantel, que é muito mais compacto da P1 para onde estamos e é uma forma muito diferente de resolver as coisas. Por isso, sim, veremos onde e como progredimos ao longo do ano, mas o objetivo é progredir.”

Qual é a sua mentalidade ao entrar num fim de semana de Grande Prémio neste momento?

“É a pior sensação que se pode ter. Sinceramente, detesto quando se faz um bom fim de semana e não se consegue entrar nos pontos, não há recompensa para nós no final. Mas cabe-nos a nós tentar descobrir e obter mais desempenho e aproximarmo-nos destes carros. Mas, sim, é difícil ir para um fim de semana e esforçarmo-nos o mais possível, e também mentalmente, fazer o máximo, sabendo que pode não haver recompensa no final. Mas faz parte do trabalho. É preciso fazer o melhor que se pode com o que se tem em mãos e é por isso que estou aqui.”