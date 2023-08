F1, Q&A com Max Verstappen: “vencer nove corridas seguidas era algo em que nunca tinha pensado” | AutoSport

Max, tanta ação, tanta tensão. Quão satisfatório foi conseguir a vitória?

“Sim, é fantástico. A corrida em si foi muito agitada, claro. Quero dizer, alinhar e ver a chuva a cair, sim, foi difícil tomar as decisões certas. Pensei em conjunto com a equipa, eles disseram-me que a chuva estava a chegar, mas talvez não o suficiente para mudar para Intermédios ou talvez sobreviver durante algumas voltas, por isso decidimos em conjunto ficar mais uma volta, mas foi a decisão errada.

Mas isso tornou a corrida definitivamente mais divertida, porque a partir daí tive de passar alguns carros, tive de reduzir a diferença na frente. Mas, felizmente, acho que em poucas voltas consegui reduzir a diferença em cerca de 10 segundos. Isso foi muito importante para o resto da minha corrida.

E quando passámos para os pneus slick também, penso que os pneus estavam a aguentar muito bem, o carro durante o meu turno e foi muito agradável de conduzir.

Mas depois pensamos que vamos ter, digamos, uma viagem fácil para casa, e depois dizem-me, 10, 15 voltas antes do fim, que vem aí chuva outra vez. E desta vez não era apenas alguma chuva, era bastante.

Por isso, fomos às boxes para os Intermédios e, no espaço de uma volta, quase não era possível conduzir com um Intermédio e optámos por ir para um pneus de chuva extrema. Mas o problema que temos neste momento é que o Intermédio é basicamente demasiado bom em comparação com o Extremo.

Por isso, mesmo quando há um aguaceiro como aquele, continuamos a querer estar num Intermédio porque é mais rápido, mas a certa altura havia tantos rios na pista que se tornou incrivelmente perigoso.

Por isso, na altura, fiquei um pouco desiludido com a bandeira vermelha. Mas acho que, em retrospetiva, foi provavelmente o certo a fazer.”

O carro pareceu-me competitivo em todas as condições...

“Sim, foi rápido com os intermédios e também com os pneus macios.”

Quais foram os momentos mais stressantes da corrida? E até que ponto estavas preocupado com o Fernando, mesmo antes daquela mini-Sprint no final?

“Sim, acho que as primeiras voltas com os pneus slicks foram bastante stressantes. Não se quer sair imediatamente da pista. E também saber quanta aderência ainda existe nos pneus, com a quantidade de água que estava a cair, não foi fácil. E, claro, o último recomeço, com sete voltas atrás, seis voltas para o fim ou o que quer que fosse, eu sabia que a minha primeira volta em todo o fim de semana não tinha sido a melhor no warm-up, por isso sabia que tinha de sobreviver a essa primeira volta.

E sim, o Fernando estava a pressionar muito atrás de mim e eu conseguia vê-lo perto nos meus espelhos.

Mas assim que consegui a temperatura dos meus pneus, tudo ficou bem equilibrado novamente.”

Igualaste o recorde de Sebastian Vettel de nove vitórias consecutivas e a invencibilidade da equipa nesta época continua. O que pensas sobre isso?

“Sim, foi provavelmente uma das corridas mais difíceis de vencer novamente. Mas sim, vencer nove corridas seguidas era algo em que nunca tinha pensado. Por isso, sim, estou muito contente com isso. Mas acho que, de um modo geral, estou muito contente por ganhar aqui, perante o meu próprio público”.

Achas que neste momento, o que está em causa é sobretudo a gestão do risco. Como está a funcionar a gestão do risco para ti? É algo que surge naturalmente?

“Sim. Sobretudo no início. E também, quando se tem este tipo de corrida complicada, é claro que se trata muito de gestão de riscos. Quer dizer, quando comparo com alguns anos atrás, em que não estava a lutar pelo campeonato, estou a conduzir de forma completamente diferente. Mas não faz mal. Mesmo quando estou a conduzir assim, sei que eles têm um carro que é capaz de fazer muita coisa. Portanto, isso provavelmente ajuda a ter um pouco mais de controlo, acho eu.”

Algumas pessoas subestimam o quão difícil pode ser, mesmo quando se tem o carro mais rápido, continuar a ganhar. Este tipo de corridas é o exemplo máximo de como pode ser difícil manter uma série de vitórias? É muito satisfatório ganhar um Grande Prémio tão complicado?

“Sim, sem dúvida, mesmo que se tenha o melhor carro, e penso que no passado houve carros mais dominantes do que o que temos neste momento e que não foram capazes de o fazer, de ganhar nove vezes seguidas, seja o que for, as vitórias consecutivas que temos como equipa. Por isso, sim, é difícil e, especialmente como hoje, é fácil tomar uma decisão errada ou até mesmo deixá-lo cair na gravilha ou algo do género. Por isso, sim, infelizmente, nunca é assim tão simples.”

Max, desde Miami passaste para outro nível em comparação com o Checo e todos os outros. Aconteceu alguma coisa em particular? Podes explicar porquê?

“Sim, acho que aprendi muito com a corrida em Baku, como fazer algumas coisas com o carro, como configurá-lo. Claro que não ganhei a corrida em Baku, mas experimentei muitas coisas e ferramentas diferentes no carro. Foi por isso que ao longo da corrida fui um pouco inconsistente, mas a certa altura entrei num bom ritmo com o que encontrei. Mas depois danifiquei demasiado os meus pneus. Mas pensei: “OK, isto é bastante interessante para as próximas corridas”. E basicamente implementei isso e tem-me ajudado em todas as pistas.”

Quando o segundo aguaceiro começou a cair no final da corrida, penso que te perguntaram se querias entrar e decidiste pedir à equipa para atrasar a tua paragem uma volta. Pode explicar-nos o seu processo de pensamento? Tinhas algum receio de queimar os ‘Inters’ demasiado cedo ou sentias-te já muito bem?

“Essa volta estava demasiado seca na parte de trás, mas começou a chover, por exemplo, na reta principal. Depois voltei a passar pelo Sector 2 e ainda estava seco. Mas não sei, claro, o que se passa na reta principal ou na Curva 1 e, aparentemente, estava mesmo a chover. Por isso, a equipa disse-me “não, não, tens de entrar nesta volta”. Por isso, penso que é um pouco de ‘feeling’, também, de ambos os lados.

Por vezes, depende um pouco mais de nós, outras vezes depende mais da equipa. E no final temos de confiar uns nos outros para tomar a decisão correta. E fiquei muito contente por me terem chamado para a segunda vez.”

Falaste sobre as voltas em intermédios, quando te aproximaste do Checo.A certa altura, foste mais de quatro segundos mais rápido do que ele. Quão especiais foram essas voltas e quantos riscos correste? E, em segundo lugar, se compararmos esta vitória em Zandvoort com as duas anteriores, quão mais complicada e talvez também mais gratificante é esta?

“Quer dizer, eu sabia que tinha um bom ritmo nos intermédios e sabia que, quando tinha de forçar, todo o fim de semana, já sabíamos que éramos rápidos. Por isso, era mais uma questão de os manter vivos para quando precisássemos deles, se viesse mais chuva ou assim. Por isso, no início, acho que foi bastante bom. Mas sim, para comparar as vitórias, penso que todas elas foram diferentes. Por isso, esta foi sem dúvida a mais difícil, pois foi preciso tomar as decisões corretas até ao fim”.