F1, Q&A com Ayao Komatsu: “A mentalidade certa faz toda a diferença, aprendemos isso em Silverstone”

Ayao Komatsu, diretor de equipa da Haas F1 Team

Ayao, estamos a falar com um diretor de equipa ou com um piloto de corridas? Quanto gostou de conduzir o Haas em Goodwood na semana passada?

“Acho que toda a gente sabe que eu não sou piloto de corridas! Nem perto disso. Mas foi uma oportunidade incrível, pela qual estou muito grato. Eu costumava ir a Goodwood como espetador, ver aqueles carros a subir a colina, e nunca pensei que um dia iria conduzir lá — muito menos um carro de Fórmula 1. Quando pedimos ao Gene [Haas] para conduzir e ele aceitou, decidimos fazer a preparação juntos, mas eu não ia conduzir. Foi ele que, generosamente, me convidou a fazer isso com ele. Fiquei muito agradecido. E o melhor foi que celebrámos os nossos dez anos em grande estilo. O Gene adorou. Nunca o vi sorrir tanto, a apertar as mãos a toda a gente, a interagir com os fãs. Foi uma experiência fantástica para todos.”

Depois de Silverstone, disse que a equipa teve um desempenho abaixo do esperado. O que correu mal?

“Sinceramente, os problemas começaram comigo, com toda a equipa, incluindo eu próprio. Tivemos a mentalidade errada. A equipa do Jonathan [Wheatley] e o Nico [Hülkenberg] mostraram-nos como se faz.

Sabíamos que tínhamos um carro rápido, sabíamos que tínhamos bons pilotos. O que devíamos ter feito era focar na nossa corrida, olhar para o que estava à nossa frente e dar o nosso melhor, sem pensar demasiado no resultado — porque ele viria naturalmente.

O Nico e a Sauber tomaram todas as decisões certas, leram as condições com enorme precisão e executaram o plano na perfeição. Um verdadeiro trabalho de equipa. Parabéns a eles e, pessoalmente, fico muito feliz pelo Nico também. É uma pena que ele não tenha conseguido isso connosco quando estava aqui, mas isso só mostra como é importante trabalhar com a mentalidade certa e objetivos bem definidos. A nossa abordagem foi simplesmente errada.

A parte positiva? Temos o carro certo. Temos os pilotos certos. Agora só precisamos de fazer tudo da forma correta.

Podemos ter condições meteorológicas variáveis este fim de semana em Spa. Entram nesta corrida com outra atitude?

“Sem dúvida. 100% com uma mentalidade diferente.”