F1, Q&A Charles Leclerc: “estamos muito longe das expetativas que tínhamos na Ferrari” | AutoSport

Charles, o teu terceiro pódio do ano. Começaste na pole mas, realisticamente, era tudo o que era possível alcançar?

“Sim! Era o melhor que podíamos fazer hoje, sem dúvida. Por isso, sim, esperamos sempre tentar ganhar a corrida, mas, por outro lado, realisticamente, sabíamos que os dois Red Bull seriam muito mais rápidos e… sim… mas o nosso objetivo era maximizar os pontos com o pacote que tínhamos e, honestamente, acho que não podíamos ter feito nada melhor hoje.”

A vossa estratégia de paragens nas boxes foi muito semelhante à dos Red Bull. Como é que foi a longevidade dos pneus, em particular dos macios?

“Foi boa. Basicamente, tivemos de reagir ao que o Lewis estava a fazer atrás, o que fez com que o Red Bull tivesse de reagir a nós uma volta mais tarde. Foi por isso que seguimos todos a mesma estratégia, porque toda a gente estava a reagir à estratégia doutras pessoas. Por isso, sim, a nossa estratégia baseou-se no Lewis e em tentar mantê-lo atrás de nós durante toda a corrida. Ele tinha um bom ritmo, mas senti que o tínhamos sob controlo.”

Quanto tempo achas que estava a perder com a poupança de combustível que te ouvimos falar?

“Um pouco demais. Mas, por outro lado, quando o Checo começou a forçar novamente durante algumas voltas no final, não consegui igualar, por isso acho que eles também tinham alguma margem. Mas sim, a certa altura vi que estava a fazer os mesmos tempos de volta que o Checo, não sabia quanto é que ele estava a poupar, mas sabia quanto é que eu estava a poupar, por isso pensei: “OK, talvez consigamos chegar ao segundo lugar”, mas rapidamente percebi que ele estava apenas a poupar.

As férias de verão estão a chegar. Pode dar-nos um resumo de como achas que correu a primeira metade do ano e se achas que quase um mês de férias é bom para ti e para a equipa?

“Não correu bem. Antes da primeira corrida, o objetivo era dar um passo em frente em relação ao ano passado, que era ganhar o Campeonato do Mundo. Se olharmos para a primeira metade do ano, estamos muito longe das expectativas que tínhamos antes da época.

Por isso, por outro lado, assim que percebemos isso, fizemos um reset e houve uma reação incrível da equipa. Trouxeram atualizações, por vezes com um mês e meio de antecedência, e isso exige um grande esforço de todos em Maranello.

E isso, como vimos, ajudou-nos a obter ótimos resultados. Penso que ainda temos de tentar perceber – porque se fizer uma retrospetiva das duas últimas corridas, penso que esperávamos ser muito mais competitivos em Budapeste do que numa pista como esta e, no final, aconteceu o contrário.

Portanto, são coisas que temos de analisar, porque talvez não tenhamos otimizado o pacote em corridas como Budapeste e talvez tenhamos feito algo que foi surpreendentemente bom numa pista como esta.

Por isso, é bom, de qualquer forma, terminar com uma nota positiva a primeira parte da época e agora vamos aproveitar a pausa de verão – ou, pelo menos, sempre que o pessoal puder voltar a trabalhar – para tentar analisar estas duas últimas corridas e, esperamos, maximizar o pacote em todas as corridas da segunda metade da época.