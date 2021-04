F1: Público poderá regressar no Mónaco

Stefano Domenicali aponta o GP do Mónaco como o evento em que poderemos ter público de volta às bancadas.

Os organizadores mantiveram-se positivos quanto ao regresso dos espectadores para as corridas na actual época de 2021, mas as duas primeiras corridas do ano foram realizadas à porta fechada, tal como o próximo Grande Prémio de Portugal em Portimão.

Contudo, o CEO da F1, Stefano Domenicali, disse que o Grande Prémio do Mónaco, previsto para 20 a 23 de Maio, poderá ser a primeira corrida a receber multidões este ano.

“Monte Carlo promete ser o primeiro Grande Prémio onde um número limitado de pessoas deverá ser admitido no domingo”, disse ele.

“Isto dá-nos esperança de olhar em frente, porque se a situação melhorar, haverá uma reabertura gradual e será dada aos fãs da Fórmula 1 a oportunidade de participar no Grande Prémio. Há também uma forte procura física de Fórmula 1, não apenas na televisão”.

“Este ano é mais complexo do que no ano passado, quando ninguém pensou em completar uma temporada com 17 Grandes Prémios”, disse ele. “É mais difícil porque cada país tem uma legislação diferente, avançamos com a situação diária, que muda de hora a hora”.