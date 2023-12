F1: Próximo Ferrari “comporta-se de maneira diferente no simulador”, assegura Sainz | AutoSport

A Ferrari tem de ser mais eficaz em 2024, como deixou claro Frédéric Vasseur ainda antes do final da temporada de Fórmula 1 deste ano, revelando que a sua equipa tem bases para melhorar e conseguir somar mais pontos e vitórias na próxima época. Os italianos têm pela frente a tarefa de desenvolver e produzir um monolugar mais consistente, que seja menos vulnerável ao desgaste excessivo de pneus. Carlos Sainz, que experimentou a versão de simulador daquele que será o carro de 2024, afirma que este se parece muito diferente do seu antecessor.

Depois de alcançar a terceira pole position de 2023, no GP dos EUA, Charles Leclerc assegurou que estava mais confiante com o SF-23 depois das evoluções introduzidas pela Ferrari no Japão. Apesar do piloto monegasco não ter imitado o seu companheiro de equipa e não ter vencido qualquer corrida, esteve perto de o fazer em Las Vegas, repetindo o segundo lugar dessa corrida na última prova em Abu Dhabi. Foi uma reta final de temporada que animou a estrutura de Maranello, mesmo que não tenha alcançado o objetivo secundário do vice-campeonato.

Sobre o progresso do desenvolvimento do próximo carro, Sainz salientou ser necessário “esperar até os testes”, uma vez que é “incrivelmente difícil dizer” onde se poderá inserir na grelha do próximo ano. “O carro comporta-se de maneira diferente no simulador, isso é certo”, assegurou o piloto espanhol, acrescentando de forma cautelosa que “até termos conduzido o carro com 100 quilos de combustível e pneus usados, será impossível ver como realmente lida com os pneus e como o ritmo evolui”.

A Ferrari criou algumas expectativas à entrada de 2023 que não foram correspondidas em pista. O monolugar herdou alguns dos problemas do carro de 2022 e a equipa não foi capaz de os resolver com a época a decorrer. O maior, certamente, será o maior desgaste dos pneus Pirelli comparativamente à concorrência, o que limita o ritmo em corrida. Com outro conceito de carro prometido para 2024, Sainz mantém a prudência e precisa de perceber em pista, nos testes do Bahrein, se realmente faz a diferença. “Enquanto isso, estamos concentrados em aumentar o desempenho do carro no túnel de vento e tentar melhorá-lo”, clarifica o vencedor da corrida de Singapura.

A inconsistência no desempenho não é fator único do carro da Ferrari, sendo algo que surpreendeu Carlos Sainz, que quer agora perceber “por que o carro é forte [em algumas pistas] e por que é tão fraco em outras e em diferentes tipos de curva”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA