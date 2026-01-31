F1: Próxima semana traz novas reuniões entre construtores de unidades motrizes

Os construtores de Fórmula 1 vão reunir-se na próxima semana com a FIA em dois encontros considerados decisivos para tentar resolver a polémica em torno das taxas de compressão dos novos motores para 2026. As reuniões pretendem clarificar divergências técnicas entre equipas e autoridades, num diferendo que envolve alegadas vantagens exploradas por Mercedes e, em menor grau, pela Red Bull.

Na segunda-feira, a FIA irá promover um novo workshop técnico para tentar estabelecer um quadro comum de testes à taxa de compressão quando os motores estão a operar a altas temperaturas. Já na quinta-feira, o tema será levado ao Comité Consultivo das Unidades Motrizes da Fórmula 1, onde poderão ser discutidos eventuais passos formais.

O centro da controvérsia reside no facto de as medições atuais ao limite regulamentar de 16:1 serem efetuadas em condições ambientais, existindo suspeitas de que algumas equipas consigam operar acima desse valor quando as unidades motrizes estão quentes. A FIA procura agora um método consensual para verificar o parâmetro em condições reais de funcionamento.

Num encontro técnico anterior, foram acordados alguns princípios gerais, mas nem todas as propostas recolheram apoio unânime. Fontes indicam que apenas quatro construtores estiveram totalmente alinhados. Sabe-se, contudo, que Ferrari, Audi e Honda discutiram o assunto entre si e enviaram uma carta conjunta à FIA antes do Natal, a pedir esclarecimentos.

Após essa primeira ronda de contactos, a federação solicitou mais dados recolhidos em testes específicos para sustentar qualquer decisão futura. Os resultados dessas simulações deverão ser determinantes para o workshop técnico de segunda-feira e, caso haja avanços, poderão ser levados ao comité de unidades de potência para eventual implementação.

Nos bastidores, permanece a incerteza quanto à reação das equipas insatisfeitas caso não seja alcançado um consenso. Não está excluída a hipótese de protestos formais no início da temporada para forçar uma clarificação regulamentar, embora qualquer alteração às regras enfrente previsível resistência de quem possa sair prejudicado em termos competitivos.