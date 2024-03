F1: Próximo ‘alvo’ de Lawrence Stroll pode ser Adrian Newey

A situação da Red Bull parece estar longe da acalmia, havendo rumores e especulações em torno de vários elementos-chave da estrutura de Milton Keynes, quer sejam pilotos ou técnicos. Tendo sido dado como um dos engenheiros que a Ferrari queria contratar à Red Bull, Adrian Newey surge agora associado ao forte interesse da Aston Martin, havendo relatos que dão conta da oferta de contrato de Lawrence Stroll ao britânico.

Adrian Newey, o famoso designer de Fórmula 1, tem sido uma figura fundamental no sucesso da Red Bull nas conquistas dos campeonatos ao longo dos anos. As suas contribuições para os triunfos da equipa, particularmente durante a era Sebastian Vettel e agora com Max Verstappen, nunca passaram despercebidas às equipas rivais, mas o britânico pareceu sempre estar longe de deixar a equipa de Milton Keynes, tendo até falado da ‘reforma’ da F1 nos próximos anos.

Mas segundo o Motorsport.com, recentes informações sugerem que Lawrence Stroll, dono da Aston Martin, intensificou os esforços para atrair Newey para longe da Red Bull com uma oferta de contrato lucrativa. A ambição de Stroll de elevar a Aston Martin a um concorrente contra equipas como a Red Bull, Mercedes e Ferrari é evidente, e assegurar os serviços do engenheiro pode ser um passo significativo para atingir esse objetivo.

Sob a liderança do empresário canadiano, a Aston Martin tem-se posicionado estrategicamente para poder ser competitiva a longo prazo na Fórmula 1. A construção de uma nova fábrica de última geração com um novo túnel de vento, reflete o compromisso da equipa para atingir um outro patamar na competição mundial. Além disso, Stroll recrutou com sucesso engenheiros importantes de equipas rivais e assegurou o acordo de parceria técnica com a Honda, passando os nipónicos a fornecer as unidades motrizes da próxima geração, quebrando um acordo da equipa de Silverstone com a Mercedes, seu fornecedor de longa data.

Sem qualquer confirmação ou comentário por parte da Aston Martin à publicação que deu conta desta situação, a acontecer a contratação de Newey, esta pode ser uma peça muito importante para a equipa de Lawrence Stroll colmatar o fosso que a separa das equipas grandes da Fórmula 1, além de servir como um argumento convincente para manter Fernando Alonso, que não tem ainda a renovação de contrato assegurada para a próxima temporada e tem sido dado como potencial opção para a Red Bull e até a Mercedes.

