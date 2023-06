F1: Prova do Canadá não está em risco | AutoSport

Os incêndios que lavram no Canadá têm provocado nuvens de fumo impressionantes, com alguns eventos a serem afetados. Mas o risco para o GP do Canadá é reduzido.

Num arranque da época dos incêndios sem precedentes, ajudada pelo aumento da temperatura, o Canadá enfrenta uma situação periclitante, com uma área ardida considerável, o que já levou as autoridades francesas, espanholas e portuguesas a enviarem efetivos para ajudar no combate aos mais de 400 fogos ativos. É neste contexto que a F1 chega, com o GP do Canadá agendado de 16 a 18 de julho.

No entanto, os responsáveis pelo campeonato não esperam que esta situação provoque problemas ao desenrolar da prova. Já houve eventos desportivos adiados, mas mais do lado americano do que do lado canadiano. Os responsáveis pelo Grande Circo esperam que os ventos levem o fumo para longe da prova e com Montreal longe das áreas afetadas, não se espera que a prova sofra algum tipo de contratempo.