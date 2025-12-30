F1: Protestos vão ficar (muito) mais caros

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou um aumento substancial nas taxas associadas a protestos, apelos e pedidos de revisão na Fórmula 1 a partir de 2026. O valor do depósito obrigatório passa de 2.000 para 20.000 euros, medida que surge em resposta às críticas generalizadas no paddock durante a temporada de 2025.

A medida foi gizada após diversas polémicas ocorridas no último campeonato, com a Red Bull a apresentar múltiplos protestos contra George Russell, da Mercedes. As queixas — relacionadas com alegadas infrações nas provas de Miami e do Canadá — foram ambas rejeitadas pelos comissários, mas o processo gerou atrasos e contestação dentro do paddock.

Tanto Russell como a McLaren contestaram o antigo valor da taxa, considerando-o desajustado face aos orçamentos milionários das equipas. Zak Brown, diretor-executivo da McLaren, chegou mesmo a defender que os protestos infundados deveriam contar para o teto orçamental das equipas, de forma a dissuadir acusações sem fundamento.

Com a nova estrutura, o montante aplicado será contabilizado no limite orçamental de cada equipa e pretende tornar os protestos menos triviais, reforçando a seriedade dos processos disciplinares e regulamentares dentro da modalidade.

As novas regras da FIA para 2026 introduzem depósitos muito mais altos para disputas:

Protestos: exigem agora um depósito de €20.000 (antes €2.000), reembolsável se for aceite.

exigem agora um depósito de €20.000 (antes €2.000), reembolsável se for aceite. Direito de Revisão: também requer depósito de €20.000, reembolsável se procedente.

também requer depósito de €20.000, reembolsável se procedente. Apelos: exigem taxa administrativa não reembolsável de €5.000 (ou €1.000 para indivíduos comuns) + depósito de €20.000 (€6.000 para indivíduos), que pode ser devolvido dependendo do resultado.

Algumas decisões não podem ser alvo de apelos (como decisões processuais ou provisórias) e, em geral, sanções ficam suspensas durante o apelo, salvo decisão contrária do Tribunal de Apelação Internacional.