F1: Protestos contra a o GP de Madrid

Manifestantes saíram às ruas de Madrid para se oporem à próxima corrida de Fórmula 1 na capital espanhola, a «Madring», que está marcada para estrear em 13 de setembro do próximo ano, a única mudança no calendário, substituindo Imola.

O circuito de rua de 5,3 km passará por áreas importantes da capital espanhola, incluindo o centro de conferências IFEMA, e contará com uma impressionante secção inclinada. Com o apoio do piloto Carlos Sainz, nascido em Madrid e piloto da Williams, que atua como embaixador do evento, os organizadores esperam que a corrida mostre a cidade num palco global.

No entanto, a oposição local cresceu sob a bandeira “Stop Formula 1 Madrid”, uma plataforma criada por residentes que se manifestam contra o evento, citando preocupações ambientais, poluição sonora e benefícios públicos limitados. Os manifestantes têm usado o slogan «O nosso bairro não é uma pista de corridas», alertando que apenas alguns lucrarão, enquanto a comunidade em geral arcará com os custos. Os críticos também apontam para o projeto fracassado do Circuito de Valência, que sediou o Grande Prémio da Europa entre 2008 e 2012, mas foi abandonado prematuramente, deixando dívidas de cerca de mais de 200 milhões de euros.