F1: Protestos contra a o GP de Madrid
Manifestantes saíram às ruas de Madrid para se oporem à próxima corrida de Fórmula 1 na capital espanhola, a «Madring», que está marcada para estrear em 13 de setembro do próximo ano, a única mudança no calendário, substituindo Imola.
O circuito de rua de 5,3 km passará por áreas importantes da capital espanhola, incluindo o centro de conferências IFEMA, e contará com uma impressionante secção inclinada. Com o apoio do piloto Carlos Sainz, nascido em Madrid e piloto da Williams, que atua como embaixador do evento, os organizadores esperam que a corrida mostre a cidade num palco global.
No entanto, a oposição local cresceu sob a bandeira “Stop Formula 1 Madrid”, uma plataforma criada por residentes que se manifestam contra o evento, citando preocupações ambientais, poluição sonora e benefícios públicos limitados. Os manifestantes têm usado o slogan «O nosso bairro não é uma pista de corridas», alertando que apenas alguns lucrarão, enquanto a comunidade em geral arcará com os custos. Os críticos também apontam para o projeto fracassado do Circuito de Valência, que sediou o Grande Prémio da Europa entre 2008 e 2012, mas foi abandonado prematuramente, deixando dívidas de cerca de mais de 200 milhões de euros.
Breno Mascarenhas
15 Setembro, 2025 at 18:22
De acordo com os protestos. Há muitos circuitos permanentes, geralmente melhores que pistas de rua.
Pistas de rua, para mim, apenas Monaco, Las Vegas e Singapura.
Pity
15 Setembro, 2025 at 18:54
Protestos em Espanha, não só em Madrid, viraram moda, justifiquem-se ou não.
Neste caso concreto até fazem sentido, mas…não virão um pouco atrasados? Não estarão os trabalhos já muito adiantados? Não foi já gasto muito dinheiro? Acho que teria feito mais sentido protestarem logo que se começou a falar no projecto.
Estou com o Breno no que toca a pistas de rua, mas acrescento Azerbaijão.