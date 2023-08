F1: Protesto esperado durante o GP dos Países Baixos | AutoSport

O primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 depois da pausa de verão não será nada tranquilo em Zandvoort. Depois de um grupo de organizações tentar impedir a publicidade do patrocinador Velo nos carros da McLaren, agora é a vez dos taxistas de uma cidade próxima do palco da prova do mundial avisarem que pode existir um protesto para essa altura.

De acordo com a publicação neerlandesa Noord-Hollands Dagblad, cerca de 150 taxistas da cidade de Haarlem vão ficar impedidos de transportar clientes para Zandvoort, uma vez que não receberão à licença para os táxis poderem passar para a zona do circuito, vedada ao trânsito. Apenas os habitantes e companhias de táxis da zona de Zandvoort receberão tal documento.

Foi pedido que os organizadores do Grande Prémio e do município de Zandvoort encontrassem uma solução, mas em resposta ao pedido de esclarecimentos da publicação RacingNews365.com sobre este assunto, os responsáveis do município explicaram que não haverá qualquer exceção ao plano anunciado. Assim, esperam-se “medidas extremas” de um grupo de taxistas, que já fez saber que protestos ou o bloqueio de estradas de acesso ao circuito estão em consideração.

Também em 2021, um grupo de ação ambientalista chamado Extinction Rebellion marcou um protesto para o fim de semana do GP, enquanto um segundo grupo pediu a suspensão da licença para a realização da prova, o que não aconteceu.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool