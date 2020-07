F1: Protesto da Red Bull rejeitado

Os Comissários Desportivos da FIA rejeitaram o protesto da Red Bull contra o sistema de direção de duplo eixo (DAS) da Mercedes, que fizeram no final do primeiro dia do Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, alegando que “não tem fundamento”.

Depois da Mercedes ter levado para os testes de Barcelona o inovador sistema, que permite alterar a convergência das rodas – SAIBA MAIS AQUI

a Red Bull apresentou formalmente um protesto junto dos Comissários Desportivos, mas um pouco depois da meia-noite os Comissários Desportivos emitiram um comunicado em que rejeitavam o protesto da Red Bull.

A Red Bull alegou que o DAS permite que o movimento de puxar e empurrar o volante por parte do piloto altere as características aerodinâmicas do carro, alegando que o sistema faz parte da suspensão, a Mercedes contrariou esta argumentação, referindo que o sistema não impacta na suspensão, e que um sistema de direção convencional também pode ajustar a convergência das rodas, mudando o ângulo da direção, e os Comissários Desportivos entendem que a Mercedes tem razão e que o sistema faz parte do sistema de direção, mesmo admitindo que não é um sistema convencional, e que por isso não pode ser visto como parte da suspensão do carro.



A conclusão é que, mais uma vez a Mercedes tirou um coelho da cartola e ganha desde já em 2020 uma vantagem que os adversários vão, no mínimo, demorar a recuperar. Em 2014 arrancaram para a era híbrida com uma melhor unidade motriz, os adversários foram recuperando ao longo do tempo, e agora, quando as coisas são bem mais equilibradas, a Mercedes volta a surpreender com um sistema que pode fazer uma enorme diferença, não só na velocidade em reta, desgaste dos pneus e comportamento em curva. É por estas e por outras que a Mercedes ganha desde 2014…