Segundo a TVI, há 14 casos de Covid-19 entre as equipas de Fórmula 1 que estiveram no Algarve, no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, sendo que a informação foi divulgada durante uma conferência de imprensa regional da Proteção Civil no Algarve. Até este momento a FIA ainda não divulgou a sua ‘contabilidade’ semanal, quando as equipas já estão em Imola desde ontem.