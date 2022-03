F1: Promotores do GP da Rússia querem dinheiro de volta | AutoSport

Com a rescisão unilateral do acordo entre a F1 e os promotores do GP da Rússia, era esperado que o lado russo exigisse algum tipo de compensação. Alexey Titov, responsável pelo evento, afirmou aos meios de comunicação russos que pode estar em cima da mesa uma ação legal.

“Outras medidas requerem uma análise adicional”, revelou Titov. “Não é um trabalho fácil, mas nós vamos fazê-lo”.

Quanto ao dinheiro já pago à F1 para a organização da prova, o promotor pretende reaver o adiantamento feito:

“A taxa para este ano já foi parcialmente paga e a Fórmula 1 tem de a reembolsar, quer queiram quer não”.