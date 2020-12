F1: Promotor do GP do Canadá quer adeptos nas bancadas

O promotor do Grande Prémio do Canadá, Francois Dumontier, diz que planeia ter adeptos em junho de 2021 para a corrida em Montreal.

Ao La Presse, Dumontier afirmou que “já submetemos um novo protocolo e já foi comentado, modificado e por isso acho que vai dar certo. Vejo o Grande Prémio do Canadá com adeptos, mesmo que seja em número reduzido. Já falamos com a autoridades de saúde e se o nosso evento for em junho começamos a montar as coisas em março”.

Na imprensa canadiana têm-se especulado sobre o Grande Prémio e uma possível alteração para setembro, devido ao plano do país para a vacinação da COVID-19. Apesar disso, o promotor insiste que “não estou a pensar na possibilidade de ter um Grande Prémio no outono. Se houver países que não consigam realizar corridas devido a razões de saúde pública e existir uma vaga, vamos analisar. Mas, de momento, a nossa corrida é em junho”.