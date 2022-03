F1: Projetos Audi e Porsche deverão ter luz verde em breve | AutoSport

Já tinha sido noticiado anteriormente que o Grupo Volkswagen deveria tomar uma decisão sobre a entrada da Audi e da Porsche na F1 no final do mês de março. Ora hoje sendo o último dia do mês, ainda não há notícias oficiais sobre o tema, mas a Reuters afirmou que os projetos deverão ver luz verde na próxima semana.

Já há vários anos que se fala da possível entrada das duas marcas germânicas na F1, mas os rumores nunca foram confirmados. No entanto, a nova F1 está a atrair cada vez mais interesse e o grupo germânico deverá aceitar o avanço dos dois projetos. Quanto ao futuro dos projetos, já foi dito que a Porsche deverá unir esforços com a Red Bull e a Audi deverá criar uma parceria com a McLaren (Zak Brown confirmou que houve conversas com a Audi). A entrada destas duas marcas poderá dar ainda mais peso e acrescentar ainda mais valor à F1.