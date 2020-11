F1: Proibição dos túneis de vento viável… a longo prazo

Uma das medidas pensadas para diminuir os custos da competição na F1 é a proibição dos túneis de vento, algo que a curto prazo preocupa as equipas.

Os túneis de vento são estruturas onerosas e que obrigam a um investimento tremendo por parte das equipas. A F1 pretende acabar com isso mas as equipas receiam que a medida pode ser contraproducente se aplicada de forma errada:

“Acho que houve um amplo acordo de que isso acontecerá a longo prazo”, disse Toto Wolff ao Motorsport.com, “mas é uma mudança tão grande que também envolve certos aspetos de segurança. Não devemos esquecer que esses carros são os mais rápidos do planeta, com mais downforce, e não queremos experimentar na pista com os pilotos, carros com base em CFD.”

“Acho que definir uma meta como 2030 para banir túneis de vento é um caminho que funciona para todos e vai nos ajudar a tornar o desporto mais sustentável do lado financeiro”.

O diretor executivo da Renault, Marcin Budkowski, também falou sobre a potencial proibição.

“Não é um assunto novo, já foi falado há algum tempo”, disse ele. “Acho que a chave para esse tipo de reestruturação técnica significativa é fazer isso com bastante antecipação. Hoje os túneis de vento são uma parte essencial do desenvolvimento de um carro de F1, e o risco de fazer tudo com a simulação numérica é que chegamos à primeira corrida e se o carro se comporta de forma completamente diferente do que se espera, passamos por momentos difíceis até voltar ao caminho pretendido O risco é que as pessoas percam a correlação com a pista, e o túnel é um elemento importante nesse aspeto. A F1 adora um desafio, e acho que se nos disserem que em 10 anos iremos acabar com algo que é essencial para o desenvolvimento, vamos acelerar a parte de simulação, por isso acho que é viável. Cada vez que esse tópico surgiu antes, a ideia e banir os túneis em dois anos ou três o que não era realista. Portanto, como um objetivo para 10 anos, que está em linha com a mensagem de sustentabilidade que estamos a construir em torno da F1, é uma perspetiva realista.”