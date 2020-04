F1: Progresso da McLaren sofrerá devido a Covid-19

A Covid-19 irá mudar muito a progressão do panorama do desporto motorizado em geral e da F1 em particular. Os planos da McLaren irão sofrer com esta pandemia.

A McLaren procura regressar ao topo da F1, um caminho que passa por várias etapas. Uma das etapas fundamentais para a equipa de Woking era a introdução dos novos regulamentos que permitiram uma espécie de reset na competição. Andreas Seidl já afirmou que os planos da equipa sofrerão também com esta situação:

“Era sabido que somos fãs dos novos regulamentos técnicos, porque devem nos ajudar a subir no grid. Mas apoiamos absolutamente o adiamento por razões de custo”, disse ele. “Mas adiando as novas regras, definitivamente haverá um atraso para nó, na nossa jornada de volta ao topo”.

Seidl disse que os planos da McLaren para um novo túnel e simulador de vento também estão suspensos para a pandemia.

“A paralisação em nossa empresa e também na Mercedes está atualmente interrompendo todo o projeto”, disse ele.