F1: Progressiva melhoria da Ferrari sob a liderança de Fred Vasseur em 2024

Apesar de não ter conquistado o título de construtores, a Ferrari mostrou uma evolução significativa em 2024, apresentando-se como uma equipa com potencial real de chegar às vitórias nos campeonatos, se continuar a crescer e a minimizar os muitos erros do passado recente.

Olhando para o que foi o desempenho da Ferrari, a Scuderia obteve cinco vitórias ao longo da temporada, Carlos Sainz Jr.: Austrália e México, Charles Leclerc no Mónaco, Itália (Monza) e Estados Unidos (Austin). Quanto às Pole Positions a Ferrari conquistou quatro, Charles Leclerc no Mónaco, Azerbaijão e Bélgica e Carlos Sainz Jr. no México. A Red Bull dominou maioritariamente a temporada, com Max Verstappen a vencer a maioria das corridas e liderando nas poles e voltas mais rápidas. Apesar disso, a Ferrari conseguiu destacar-se em circuitos onde o carro apresentou um melhor desempenho.

A McLaren teve um desempenho forte na segunda metade da temporada, com várias vitórias e poles, a Mercedes também teve um desempenho sólido, em determinada parte da época, mas ficou atrás da Ferrari em número de vitórias.

A Ferrari mostrou um desempenho competitivo, mas ainda assim teve dificuldade em manter consistência em relação ao domínio da Red Bull e ao avanço da McLaren e o seu número de vitórias coloca-a como a terceira força mais relevante do campeonato, tal como se comprovou pelos números finais do campeonato de construtores, com a tal exceção da Red Bull que basicamente só correu com um piloto…

Para Fred Vasseur, a deceção por perder para a McLaren foi atenuada por um sentimento de esperança para o futuro. O francês revelou num encontro com a imprensa em Fiorano que se tem adaptado bem ao cargo de Diretor da Equipa, e na verdade Vasseur demonstrou habilidade em lidar com a pressão, implementando uma abordagem de gestão que valoriza o trabalho em equipa, dando liberdade aos seus homens para arriscar, o que cria um bom ambiente de trabalho, sem que as pessoas joguem pelo seguro com receio de errar….

Quanto aos objetivos futuro da Ferrari, são, naturalmente, reconquistar o campeonato, mas a ambição maior é iniciar um novo ciclo de vitórias duradouro, semelhante aos períodos de domínio de Michael Schumacher, Red Bull e Mercedes.

Voltando a 2024, a Ferrari apresentou melhorias em diversas áreas com um aumento no número de vitórias (de 1 em 2023 para 5 em 2024), aumento de 60% na pontuação em relação a 2023, melhorias em fiabilidade, estratégia, paragens nas boxes e desempenho puro. Aumento de 175% na taxa de subidas ao pódio. Aumento de 44,91% na média de pontos por corrida.

Quanto aos fatores-chave para a melhoria: Vasseur enfatiza a importância de melhorias contínuas em todas as áreas da equipa, sem procurar soluções mágicas, que são logicamente arriscadas, tudo se ganha ou tudo se perde, mas sim um trabalho constante de desenvolvimento e aprimoramento, dentro da máxima de arriscar dentro de certos limites.

Quanto ao desempenho dos pilotos, tanto Carlos Sainz quanto Charles Leclerc tiveram um bom desempenho em 2024, alcançando recordes pessoais de pontos e contribuindo para a recuperação da equipa. Vasseur destaca ainda a evolução de Leclerc na gestão de corridas e a boa relação entre os pilotos.

Quanto às expectativas para 2025, Vasseur prevê uma disputa acirrada pelo campeonato entre Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes e destaca a importância do desenvolvimento contínuo e a necessidade de arriscar, considerando a mudança de regulamentos em 2026.

Quanto à chegada de Lewis Hamilton em 2025, Vasseur demonstra entusiasmo, considerando-a um passo importante para o desenvolvimento da equipa e um bom benefício para Charles Leclerc e para os engenheiros.

Vasseur pretende manter a mesma abordagem de trabalho em 2025, focada em desenvolvimento e melhoria contínua, procurando sempre superar os limites e aprimorar o trabalho em todas as áreas.

Quando lhe foi perguntado o que fez a diferença este ano? Vasseur diz que “Não houve uma grande diferença, estamos a tentar melhorar em todas as áreas do desempenho, em todos os departamentos da empresa. É um pequeno passo de cada vez. Não se trata de ter algo que mude o jogo – não existe uma solução mágica.

É preciso manter esta mentalidade e incentivar todos no grupo a tentar fazer um trabalho melhor, a tentar poupar um grama em cada peça e penso que demos um bom passo em frente no último mês. Certamente que não é suficiente, mas estamos a ir na direção certa”, disse.