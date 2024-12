F1: Programa de jovens da Sauber com três saídas

A Academia de Pilotos da Sauber anunciou que Théo Pourchaire, Zane Maloney e Carrie Schreiner vão deixar o programa à medida que embarcam em novas oportunidades nas suas carreiras.

Théo Pourchaire, o atual campeão de Fórmula 2, estreou-se na Super Fórmula antes de passar para a IndyCar, onde mostrou um progresso constante. Assegurou o seu primeiro top-10 em Detroit e teve um desempenho impressionante em Toronto, substituindo o lesionado Alexander Rossi. Paralelamente aos seus compromissos nas corridas, Pourchaire apoiou a Sauber como piloto de reserva, contribuindo tanto no simulador como na pista. Vai agora juntar-se à Peugeot como piloto de testes e desenvolvimento no Campeonato do Mundo de Resistência.

Zane Maloney juntou-se ao programa da Sauber no início do ano e começou a sua campanha na Fórmula 2 com um desempenho dominante no Bahrain, vencendo as corridas Sprint e Feature Races. Apesar dos desafios nas corridas seguintes, manteve-se como um forte concorrente no campeonato. Maloney também ajudou a Sauber no trabalho de simulador e fez a transição para a Fórmula E após a penúltima etapa da F2 no Qatar, estreando-se com a Lola Yamaha ABT em São Paulo.

Carrie Schreiner representou a Sauber na sua segunda época na F1 Academy, enquanto ganhava experiência nas rondas da F4 Britânica e regressava às corridas de GT nas 24 Horas de Nürburgring, onde terminou em terceiro lugar na sua classe. Schreiner vai agora assumir o papel de Embaixadora da Marca da Equipa Sauber a partir de 2025, promovendo os valores da equipa e orientando jovens pilotos enquanto continua a sua carreira de piloto.