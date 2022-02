F1: Problemas para a Aston Martin? | AutoSport

A Aston Martin espantou o mundo com a sua proposta. Um monolugar com uma filosofia diferente do que vimos com a Haas e a McLaren e que tem dado muito que falar.

No entanto, surgem rumores que a Aston não está convencida da performance do seu novo carro e até uma versão B já está a ser preparada para o meio da temporada. Quem avança com esta hipótese é Giorgio Piola (Motorsport.com Itália), com eco no jornal AutoBild. De facto a Aston Martin apresentou um conceito diferente, com sidepods alongados, fugindo muito do desenho “garrafa de coca cola” que tem sido usado pela maioria das equipas, por melhorar o fluxo de ar para os componentes traseiros, como a asa e o difusor. Só o tempo confirmará o fundamento destes rumores, mas se forem confirmados é um péssimo arranque para a equipa que pretende dar o salto e aproximar-se do topo da tabela. A Aston Martin não quis esperar para colocar o carro em pista e foi a primeira a fazer um shakedown, supostamente para tentar entender algumas dúvidas que tinha e pelos vistos o resultado não terá sido do agrado dos engenheiros. A equipa tem agora pouco mais de uma semana para resolver os possíveis problemas.