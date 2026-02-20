F1: Problemas no motor Honda limitam testes da Aston Martin no Bahrein

Falha na bateria e falta de componentes travam programa do AMR26

A Honda confirmou um problema na unidade de potência que está a comprometer seriamente o programa de testes da Aston Martin no Bahrein, afetando diretamente Fernando Alonso e Lance Stroll.

Uma falha relacionada com a bateria levou à paragem do monolugar do espanhol no dia anterior e, devido à escassez de componentes da unidade de potência, o construtor japonês decidiu restringir o rodar de hoje a curtas séries em pista.

Poucas voltas, muitas incógnitas

A Aston Martin regista uma das quilometragens mais baixas entre as 11 equipas presentes, somando poucas voltas e acumulando incidentes, incluindo duas interrupções com bandeira vermelha nos primeiros dias de testes.

Ontem, Alonso ficou imobilizado em pista e hoje o AMR26 voltou a permanecer longos períodos na boxe, com os mecânicos a trabalharem de forma intensa e com os habituais “screens” erguidos, sinal de intervenção profunda no carro.

Honda admite falha crítica e ajusta plano

Num comunicado, a Honda explicou que está a realizar simulações no banco de ensaios em Sakura para compreender e mitigar o problema detetado na bateria, confirmando igualmente a limitação do programa de hoje a pequenos stints. A acumulação de falhas e a falta de peças de motor deixam a Aston Martin em desvantagem neste arranque de época, numa fase em que o volume de voltas é crucial para afinar performance e fiabilidade.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA