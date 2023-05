F1: Problemas na eficiência aerodinâmica da McLaren associados às infraestruturas deficitárias | AutoSport

Os problemas da McLaren são claro e a falta de competitividade é gritante a todos os níveis. Mas Andrea Stella, diretor da equipa, defende que a raiz dos problemas está na infraestrutura deficitária da equipa.

A McLaren está na última fase de preparação do novo túnel de vento e Stella afirmou que as limitações do túnel de vento usado na atualidade não permitem um trabalho melhor:

“Sei que falámos em algumas conversas anteriores que é mais uma questão de eficiência aerodinâmica. É verdade e basta ver o tempo que perdemos na reta devido ao arrasto. De modo geral, se tivermos mais carga sem alterar as características, seremos um pouco mais rápidos. Mas dentro destas vantagens de ter mais carga e menos arrasto, há este padrão potencialmente associado à infraestrutura que estamos a melhorar.”

“Certamente, com o túnel de vento que utilizamos, é ainda mais difícil e tornar-se-á mais fácil e mais representativo no túnel de vento que teremos disponível a curto prazo”, explicou Stella. “Isto porque temos uma melhor representação. Portanto, existe a possibilidade de que o que chamamos DNA [do carro] esteja associado a algumas limitações das metodologias que usamos há anos. Portanto, saberemos mais daqui a alguns meses, quando compararmos o que vemos no túnel de vento do MTC [McLaren Technology Centre] com o túnel de vento que temos usado nos últimos dois anos (o da Toyota em Colónia – Alemanha.”