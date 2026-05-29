F1: Problemas mecânicos tramaram prestação de Valtteri Bottas
Valtteri Bottas atribuiu o seu desastroso fim de semana no Grande Prémio do Canadá a problemas mecânicos e de potência que não conseguiram ser resolvidos ao longo de toda a prova. O finlandês cruzou a linha de meta em último lugar, quatro voltas atrás do vencedor Kimi Antonelli, no Circuit Gilles Villeneuve.
O veterano de 36 anos enfrentou uma das semanas mais difíceis da sua carreira ao volante do Cadillac MAC-26, com um carro que se comportava de forma completamente diferente de sessão para sessão, destruindo a sua confiança num circuito rápido e rodeado de muros. A instabilidade do chassis obrigou Bottas a lutar constantemente contra a própria máquina, em vez de poder explorar os limites do traçado. A esta falta de equilíbrio somou-se uma suspeita de problemas na unidade motriz, que deixou o carro exposto nas longas retas de Montreal, particularmente exigentes a nível de potência.
Apesar da frustração evidente, Bottas manteve uma perspetiva construtiva sobre o desenvolvimento da equipa, salientando que chegam peças novas a praticamente cada corrida, tanto a nível mecânico como aerodinâmico.
“Tivemos alguns problemas com a afinação, o carro era muito diferente em cada sessão, e mesmo na corrida, havia algumas coisas que não conseguimos corrigir, por isso o carro não está a 100%” disse Bottas. “Com certeza, ainda não está num ponto em que eu consiga ganhar confiança, mas também sabemos que a potência não estava a 100%.”
Quando questionado sobre a prioridade absoluta para si e para a equipa daqui em diante, Bottas respondeu de forma direta:
“Performance. Tanto a nível mecânico como aerodinâmico, temos de melhorar e encontrar peças novas, mas há peças a chegar para praticamente cada corrida, e isso é uma coisa boa.”
A má prestação no Canadá tornou-se no catalisador para o surgimento de rumores sobre uma potencial saída da equipa em 2027, alegadamente motivada pela insatisfação da cópula administrativa da equipa com a sua performance.
Foto: MPSA
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