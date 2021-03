F1: Problemas mecânicos atrapalharam Sergio Pérez

O primeiro dia de testes de Sergio Pérez pode ser considerado positivo. Foi o primeiro contacto com a equipa em ambiente verdadeiramente competitivo e o primeiro dia em que o mexicano pôde acumular voltas na sua nova máquina.

No entanto a manhã não permitiu que Pérez rodasse tanto quanto desejaria com pequenos problemas mecânicos a atrapalharem a sessão da equipa, como explicou Helmut Marko:“Hoje de manhã tivemos alguns pequenos problemas, o que significou que Perez teve de conduzir um pouco menos”, disse Marko à Sky Sports Deutschland. “Os problemas mecânicos só podem relacionar-se com o motor e o sistema de transmissão”, acrescentou ele. “Conseguimos descobrir porque é que tínhamos esses problemas e foram facilmente resolvidos. Pudemos continuar com o programa”.