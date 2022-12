F1: Problemas de fiabilidade no Alpine de fácil resolução | AutoSport

Em 22 corridas da temporada, a Alpine teve 8 desistências entre os seus dois monolugares A522, na maioria das vezes com o carro de Fernando Alonso. Estas contas são apenas das desistências em corrida, porque os problemas de fiabilidade do carro francês também tiveram peso em algumas sessões de qualificação durante a época.

Alonso foi especialmente crítico em relação aos problemas do A522, que em quase todas as ocasiões, claudicava devido a questões relacionadas com a unidade motriz produzida na fábrica da Renault em Viry-Châtillon. No entanto, Bruno Famim, o responsável pelo desenvolvimento da unidade motriz da Renault que equipa os monolugares da Alpine na Fórmula 1, deixou claro que não se trataram de problemas graves na unidade, mas sim em componentes auxiliares que poderão ter resolução no monolugar de 2023.

“Não temos um problema de monta no motor em si, no motor a combustão interna”, explicou Famin ao Motorsport.com. “Tivemos problemas em Singapura, o que é um facto. Foi muito estranho porque ter dois problemas diferentes com oito voltas de diferença foi incrível, mas aconteceu. Todos os outros problemas que tivemos foram muito mais do lado dos [componentes] auxiliares; bomba de água, bomba de combustível. E isto é algo com que estamos otimistas e que conseguiremos resolver para 2023”.

O responsável, que se juntou ao programa da Fórmula 1 antes da temporada ter início, confirmou que “a bomba de água foi uma dor de cabeça durante toda a temporada. Melhoramos o melhor que pudemos em 2022, mas claramente não foi suficiente. Foi o próprio conceito da bomba de água que tivemos de mudar, e vamos mudar para 2023. Por isso, esperamos que o problema seja resolvido a partir do próximo ano”.

Famin pensa que o nível de performance apresentado pela unidade motriz francesa foi bom, tendo como objetivo em 2023 torná-la o mais fiável possível.