F1: Problemas de comunicação podem ter custado lugares a Tsunoda | AutoSport

Yuki Tsunoda teve um fim de semana agridoce no Red Bull Ring. O japonês da Alpha Tauri mostrou um bom ritmo nos treinos livres, mas a penalização de 3 lugares na grelha por impedir Valtteri Bottas na sua volta rápida durante a qualificação, colocou o piloto mais fora do top 10 para o início da corrida.

No entanto, Tsunoda ainda conseguiu chegar aos pontos, terminando no 10º posto e pontuando pela terceira vez este ano. Pelo que parece, não foi apenas a penalização que o impediu de poder terminar mais à frente. O piloto falou de dificuldades de comunicação entre ele e o engenheiro.

“Foi um bom passo desde a semana passada [França] mas para ser honesto havia outra maneira de terminar a corrida e para ser honesto, podia ser potencialmente um 8º ou 9º, mas sim, tenho de analisar os dados com a equipa. Também compreendemos algumas coisas mal pelo rádio e no final, não funcionou. Temos realmente de falar o que aconteceu no rádio porque, para ser honesto, o ritmo a que eu estava a insistir não era o ritmo certo. Estava a pensar que devia gerir os pneus, mas do lado do engenheiro disseram-me que tinha forçar o ritmo. Era 50/50 e nós estávamos a discutir na rádio. Temos de analisar os dados e ver o que se passou.”