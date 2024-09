F1: Problemas da Red Bull remontam a 2023

Christian Horner reconheceu que os problemas de equilíbrio do carro da Red Bull se têm vindo a desenvolver há mais de um ano, remetendo o problema para uma atualização do fundo do carro introduzida em Barcelona em 2023.

Inicialmente, a equipa subestimou estes problemas, em parte porque Max Verstappen continuou a ganhar corridas. O conselheiro da equipa, Dr. Helmut Marko, também notou um erro significativo em Imola.

“Fizemos um levantamento da história do desenvolvimento e descobrimos que o primeiro erro que cometemos foi com uma melhoria do piso em 2023 em Barcelona” disse Horner, citado pelo Auto Motor und Sport. “Esse foi também o Grande Prémio a partir do qual o Checo (Perez) começou a ter problemas com o carro. Só não levámos isso tão a sério porque o Max (Verstappen) continuou a ganhar”, acrescentou.

Em resposta, a Red Bull introduziu novas especificações de piso no Grande Prémio do Azerbaijão para resolver os problemas. Embora a equipa esteja atualmente a 20 pontos da McLaren no Campeonato de Construtores, Verstappen continua otimista, acreditando que, com as melhorias contínuas, a Red Bull ainda pode competir pelas vitórias.