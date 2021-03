F1: Problemas da Mercedes parecem reais

A Mercedes tem sido alvo de desconfiança pois poucos acreditam que os Flechas de Prata estejam em tão má forma como pareceu nos treinos do Bahrein. Mas o jornalista Will Buxton acredita que os problemas são reais:

“Não me consigo lembrar da última vez que não vi a Mercedes no topo no início da época”, diz ele no seu vlog no Youtube. “Mas os Mercedes estão em segundo lugar neste momento. Dados os problemas que eles tiveram durante o teste de Inverno, até se podia colocá-los mais abaixo”.

“Pelo que vi e ouvi, os problemas são reais. Estes incluíam não só problemas de fiabilidade, mas também de equilíbrio no carro. Para tirar o máximo partido das novas regulamentações técnicas do fundo plano, é necessário utilizar uma traseira elevada, algo que a Mercedes simplesmente não está habituada. Diz-se que isso lhes dá muitas dores de cabeça e que lhes custará algum tempo nesse caso“, disse Buxton, que não vê a Mercedes como favorita.