F1: “Problema inesperado” no RB19 antes do um-dois no Bahrein | AutoSport

A Red Bull pode ter dominado a corrida do Grande Prémio do Bahrein, a primeira prova da nova temporada de Fórmula 1, mas Adrian Newey admitiu que o fim de semana não foi tão calmo como aparentou ser, tendo tido que resolver uma questão de fiabilidade que apareceu depois do primeiro dia de treinos.

O responsável técnico da equipa explicou no podcast F1 Nation que os testes de pré-temporada correram muito bem à equipa, mas explicou que “o primeiro treino livre tirou um pouco do nosso sorriso porque tivemos alguns problemas. Os rapazes responderam muito bem. Tivemos uma noite bastante longa na sexta-feira para tentar resolver esses problemas. Houve um problema inesperado no carro em termos de fiabilidade, o que significou trabalho extra”.

Newey sublinhou que este tipo de problemas são recorrentes porque há pouco tempo para testar, afirmando que “é espantoso a fiabilidade em toda a grelha tendo em conta os poucos testes que foram realizados”. Em relação ao RB19, o britânico não avançou o que aconteceu, dizendo apenas que “algo nos surpreendeu na sexta-feira. O carro não se comportou como esperávamos, as condições pareciam ter mudado um pouco”. No entanto, e como sabemos agora, o problema foi resolvido e na corrida, excetuando algumas queixas dos dois pilotos, os carros tiveram um desempenho fenomenal e a equipa venceu a ronda inaugural da época, comprovando o andamento dos testes.