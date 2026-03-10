F1: Problema de peso da Williams agravado pelo limite orçamental

A Williams enfrenta um problema significativo de peso no seu novo monolugar para a temporada de Fórmula 1, uma situação que está a comprometer o desempenho da equipa. O chefe de equipa, James Vowles, reconhece que a solução técnica é relativamente simples, mas alerta que as limitações impostas pelo limite orçamental tornam o processo de correção muito mais complexo.

Os rumores sobre o excesso de peso do novo carro da Williams começaram a circular após a equipa ter falhado o shakedown em Barcelona. Entretanto, a situação tornou-se evidente no primeiro fim de semana de corrida da temporada, em Melbourne. O monolugar poderá estar cerca de 20 quilogramas acima do peso ideal, uma desvantagem particularmente penalizadora numa modalidade onde diferenças mínimas podem ter impacto direto no desempenho. O excesso de peso não só afeta os tempos por volta como também complica a gestão da energia elétrica das novas unidades motrizes.

James Vowles explicou que a equipa já identificou as soluções técnicas necessárias para reduzir significativamente o peso do carro. Contudo, a implementação dessas alterações esbarra nas restrições financeiras impostas pelo teto orçamental da Fórmula 1.

James Vowles afirmou à comunicação social em Melbourne:

“Não é complicado reduzir o peso. Já tenho na minha caixa de correio eletrónico todos os passos de engenharia necessários não apenas para o baixar, mas até para ficarmos significativamente abaixo do peso mínimo. As soluções existem. Se estivéssemos num mundo sem teto orçamental, executava essas mudanças amanhã. Estaria resolvido em poucas semanas. Mas não é essa a realidade.”

Para a Williams, o desafio passa agora por introduzir componentes mais leves apenas quando os atuais atingirem o fim do seu ciclo de utilização previsto, de forma a não ultrapassar os limites financeiros. Além disso, os custos logísticos associados ao calendário global também pesam no orçamento disponível.

Apesar das dificuldades, Vowles considera que o limite orçamental continua a ser positivo para a Fórmula 1, mesmo que complique situações como esta.

“É uma complexidade, mas é uma complexidade positiva, se assim quiserem ver. No geral, o teto orçamental continua a ser algo muito positivo para a modalidade.”

Os problemas da Williams não se limitam ao peso do carro. A equipa também enfrentou dificuldades de fiabilidade que reduziram o tempo de pista disponível para recolha de dados. Um desses incidentes afetou Carlos Sainz durante uma sessão de treinos, limitando a análise do comportamento da unidade motriz Mercedes.

Segundo Vowles, a falta de dados provenientes de dois carros em pista dificultou a compreensão do potencial do conjunto.

“Foi preciso chegar à qualificação para percebermos realmente o quanto estamos atrasados nesse aspeto da gestão da unidade motriz. Estamos provavelmente a falar de cerca de três décimos. Quando só temos um carro em pista, é muito mais difícil comparar informações e perceber como otimizar a utilização da energia. Isso também nos prejudicou na qualificação.”