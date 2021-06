F1: Problema da Ferrari em França não pode ser resolvido este ano | AutoSport

As causas da fraca exibição da Ferrari em França já foram identificadas, mas não serão de fácil resolução, segundo Mattia Binotto.

Em França os Ferrari sofreram com a degradação excessiva dos pneus, levando a que os pilotos tivessem dificuldades no final dos stints. Mattia Binotto referiu que a equipa entendeu o problema nas que tal não pode ser resolvido este ano:

Binotto explicou que Paul Ricard “é um circuito difícil…com curvas de alta velocidade onde se está a colocar muita energia nos pneus. Se olharmos para a nossa prestação de há dois anos, tivemos dificuldades. Por isso, penso que, quaisquer que sejam as características do nosso carro, esta não é uma pista que se adapte bem, mas mais uma vez, há dois anos tínhamos um problema, devíamos tê-lo resolvido. Estamos a olhar para a França como uma lição aprendida e temos de garantir que desta vez resolvemos o problema”.

“Podemos resolver através de um simples desenvolvimento sobre o carro atual? Provavelmente, poderíamos melhorar a situação, mas para a resolver seria necessária alguma mudança de hardware, por exemplo, as jantes, o que não é possível no regulamento”, acrescentou Binotto.

“É mais importante para nós compreender e tentar resolver o problema para o próximo ano. Entretanto, esta questão voltará a acontecer em algumas corridas, mas não em todas as pistas. Estará relacionado com as pistas e as condições meteorológicas. Precisamos de nos preparar no caso de tal situação no futuro e, nesta pista, poderá ser um problema maior, uma vez que voltou a acontecer”.