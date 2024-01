F1: Prioridade na AlphaTauri são os pilotos do programa da Red Bull, confirma Peter Bayer | AutoSport

A AlphaTauri substituiu Nyck de Vries por Daniel Ricciardo depois de 10 corridas realizadas pelo piloto neerlandês, que não fazia parte do programa de jovens pilotos ou era piloto de reserva da equipa italiana ou da Red Bull, ao contrário da situação do piloto australiano. O mesmo aconteceu com a ida de Sergio Pérez, quando tomou o lugar ao lado de Max Verstappen na estrutura de Milton Keynes. São dois exemplos de pilotos que são a exceção ao que é pretendido e é prioridade da Red Bull e AlphaTauri, como confirmou o diretor executivo da equipa de Faenza, que ao mesmo tempo não afasta a possibilidade disso voltar a acontecer.

Entrevistado pela publicação austríaca Motorsport-magazin.com, Peter Bayer explicou que a prioridade do grupo Red Bull é colocar os seus pilotos nos lugares das duas equipas – Red Bull e AlphaTauri – quando questionado sobre a possibilidade de Mick Schumacher poder ser uma hipótese para tomar um lugar em Faenza. Só que sem poder mostrar que é rápido com um carro de F1, uma vez que o alemão vai competir no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), terá poucas possibilidades, admitiu o diretor executivo da AlphaTauri.

“Não creio que o Mick [Schumacher] esteja numa situação fácil neste momento, porque estas decisões são tomadas muito rapidamente”, salientou Peter Bayer. “Cada piloto é alocado a um determinado plano. O Mick começou por ser piloto da Ferrari, depois piloto da Mercedes. Há que ter sempre em conta esta dinâmica. Atualmente, temos uma grande reserva de jovens talentos que estamos a monitorizar. O Liam Lawson também está a trabalhar connosco e a tentar compreender os processos. Penso que o nosso foco está certamente na nossa própria reserva de talentos, mas neste desporto nunca se sabe”.

Quando surgiu a questão se uma dupla Schumacher/Ricciardo não seria mais apelativo para os patrocinadores, Peter Bayer deu conta que no caso dos pilotos isso não é o mais interessa. “O que é importante para nós, no final, é o sucesso desportivo. É disso que se trata. Temos de tentar encontrar o equilíbrio perfeito. Se o Daniel [Ricciardo] não tivesse feito os tempos no teste de Silverstone, não estaria no carro. Posso dizê-lo hoje com toda a franqueza. Penso que é aí que reside o desafio para o Mick. Como é que ele pode provar que é rápido?”.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool