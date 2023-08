F1: Prioridade da Williams é estabelecer bases para melhores resultados no futuro | AutoSport

Com James Vowles a liderar a estrutura, a Williams não quer hipotecar o seu futuro à procura de conseguir melhores resultados durante a atual temporada. Apesar de ocupar o sétimo posto no mundial de construtores, o objetivo do chefe de equipa é alterar o paradigma que regeu a Williams até agora, deixando de se preocupar com resultados surpreendentes numa ou outra corrida, para estabelecer novos procedimentos e estruturas para poder alcançar melhores resultados no final das temporadas num futuro a longo prazo.

A Williams ocupa o 7º lugar no mundial, mas o responsável máximo da equipa sabe que celebrar os pequenos feitos do presente sem olhar para o futuro, pode hipotecar o rumo que traçou para a estrutura de Grove. “O meu interesse não é este ano. Nem sequer no próximo ano. O meu interesse é criar estruturas e sistemas para 2025, 2026”, explicou Vowles em declarações ao Motorsport.com. O chefe de equipa da Williams explicou que sacrificar o futuro por resultados no presente, é errado. Vowles sublinhou que “o que esta equipa fez muito bem durante muitos anos foi concentrar-se no agora. E o agora só nos torna bons durante um curto período de tempo e depois caímos”.

O responsável máximo da Williams concluiu com a ideia que farão sempre o seu melhor em todas as corridas que faltam para o final da temporada, mas se lhe derem “a opção de melhorar carro deste ano um milissegundo ou investir no futuro, então a decisão é clara.”