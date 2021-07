F1: Prioridade da Alfa Romeo é controlar a Williams | AutoSport

Demos conta anteriormente, que a Williams pode ainda surpreender algumas equipas do chamado segundo pelotão. A provar que a equipa britânica começa a preocupar a concorrência, os seus adversários diretos, a Alfa Romeo anuncia que a prioridade para já, é controlar a equipa de George Russell e Nicholas Latifi.

Xevi Pujolar, chefe de engenharia de pista da Alfa Romeo Racing, citado pelo site GPfans, afirmou que até conseguirem ter vantagem sobre os adversários, a prioridade da estrutura ítalo-suíça é assegurar que conseguem pontuar e Russell não.

“Isto é pelo menos até… precisamos de ter mais vantagem no campeonato, mas a prioridade número um para nós é controlá-los no campeonato e, neste momento, no campeonato, Russell é a principal ameaça. Como sempre, a nossa missão é conseguir pontos, mas também tentar controlar Russell ou assegurar que ele não consiga os pontos”.

Em relação aos seus pilotos, Pujolar diz que Kimi Raikkonen pode sentir dificuldades em qualificações, mas que geralmente, tanto este como Antonio Giovinazzi, fazem boas primeiras voltas, subindo várias posições.

“Em termos de ritmo de corrida, penso que ambos os pilotos estão lá. Em termos de qualificação, como digo, tudo é muito, muito apertado e, por vezes, pode acontecer que Kimi esteja simplesmente a falhar. Obviamente, o nosso objetivo é ter ambos os carros na Q2 e na sprint tivemos ambos os carros na Q2, tivemos ambos os carros entre o 10º e o 15º, porque Kimi é de facto, bastante bom. Ambos os pilotos, se olharmos para a média do início de temporada na primeira volta, são sempre razoavelmente bons, ganhando posições e Kimi é provavelmente um dos melhores”.