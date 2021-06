F1: Primeiras imagens do complexo de Jeddah | AutoSport

As primeiras imagens, ainda que computorizadas, do complexo de Jeddah, na Arábia Saudita, foram publicadas. As imagens mostram um complexo vanguardista de quatro andares.

O GP da Arábia Saudita realizar-se-à em Dezembro na estreia na Fórmula 1, como penúltima ronda de 2021.

O circuito de citadino de Jeddah, localizado aproximadamente 12 km a norte do centro da cidade, irá desenrolar-se ao longo de 6,175 km e contará com 27 curvas, com velocidades médias esperadas de mais de 250 km/h, de acordo com as simulações realizadas.

Desenvolvida em colaboração com o arquitecto Hermann Tilke, a pista utilizará estradas existentes ao longo da Costa do Mar Vermelho.