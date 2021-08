F1: Primeira metade da época não foi como Tsunoda imaginou | AutoSport

Yuki Tsunoda é um dos 3 estreantes de 2020. O piloto japonês da Alpha Tauri teve corridas com um bom desempenho, mas em algumas o rendimento não foi o esperado na cúpula da Red Bull. Muito se falou de Tsunoda e de ter sido enviado para Itália, para estar mais próximo dos engenheiros e para melhorar a sua concentração em corrida.

Fazendo uma espécie de avaliação, Tsunoda afirmou que a primeira metade da época foi “interessante e agradável”, mas que aconteceram coisas que não esperava.

“A primeira metade da época foi realmente interessante e agradável. Aconteceram muitas coisas inesperadas. Não coincidiu realmente com o que eu tinha pensado que poderia ser antes do início da época.Houve muitos altos e baixos, e por vezes o meu desempenho foi muito inconstante, mas no geral, estou bastante contente porque consegui marcar pontos, ajudando a Alpha Tauri a ser a única equipa a marcar pontos em todas as corridas até agora este ano. Temos de manter isso, ao começarmos o segundo semestre do ano”.

A F1 regressa da pausa de verão para a realização do GP da Bélgica, em Spa, onde o piloto diz ter boas recordações do seu tempo das fórmulas juniores e espera poder sentir-se “especial” aos comandos de um monolugar de F1 pela primeira vez.

“É óptimo que comecemos a correr novamente em Spa, porque tenho muito boas recordações desta pista. No ano passado, na Fórmula 2, ganhei a corrida principal a partir da pole position e, no ano anterior, na Fórmula 3, foi aqui que obtive o meu primeiro pódio na categoria. Gosto da pista, por isso estou ansioso e penso que será um dos circuitos que me sentirei especial num carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Será uma experiência especialmente interessante ver como um carro de Fórmula 1 passa por Eau Rouge”.