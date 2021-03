F1: Primeira meia hora de treinos feita

Chegou ao fim a primeira meia hora de treinos do GP do Bahrein Lewis Hamilton tem o melhor tempo da sessão para já, seguido de perto Max Verstappen e Valtteri Bottas.

O melhor tempo com pneus duros é o de Lando Norris (7º).

A Mercedes surgiu com um monolugar praticamente igual ao visto nos testes, com a exceção da traseira que parece mais elevada do que o costume, o que mostra que essa filosofia é a mais indicada para este conjunto de regulamentos.

A Williams fez uma homenagem a Murray Walker no halo dos seus carros: