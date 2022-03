F1: Primeira bandeira vermelha do dia na primeira hora da tarde | AutoSport

A primeira hora da sessão da tarde começou de forma calma, com as equipas a prepararem os carros para mais quatro horas de trabalho. Pietro Fittipaldi foi o primeiro a ir para a pista, sendo a primeira volta da Haas no dia de hoje.

A sessão estava a decorrer dentro da normalidade até que já na segunda metade da hora, um pedaço de “aero rake” se soltou do Aston Martin de Lance Stroll. Na frente, Charles Leclerc continua com o melhor tempo, seguido de Alex Albon e Sebastian Vettel que terminou o dia.

Pilotos da sessão da tarde:

Mercedes: Russell

Red Bull: Pérez

Ferrari: Sainz

McLaren: Norris

Alpine: Alonso

AlphaTauri: Gasly

Aston Martin: Stroll

Williams: Albon

Alfa Romeo: Bottas

Haas: Fittipaldi

Tempos