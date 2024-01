F1: Pressão “pesou” sobre Lance Stroll, defende Mike Krack | AutoSport

Lance Stroll não conseguiu tirar o melhor partido do bom carro que a Aston Martin apresentou no início da temporada, fruto da recuperação da lesão que sofreu antes dos testes de pré-temporada. Depois da equipa ter introduzido algumas atualizações que não funcionaram tão bem quanto esperado, Lance Stroll conseguiu ter bons desempenhos em algumas das corridas, tendo o próprio admitido que houve muitas oportunidades perdidas durante todo o ano.

O início da temporada passada não foi fácil para Lance Stroll, que teve de faltar aos testes do Barém depois de sofrer uma lesão num acidente ainda durante as férias, não conseguindo retirar desempenho do AMR23 na mesma altura em que Fernando Alonso subia ao pódio. Para o chefe de equipa da Aston Martin, o piloto canadiano sentiu a pressão de ter um bom carro e não apresentar resultados, mas ao ultrapassar esse desafio durante a temporada, Stroll tornou-se mais forte, disse Mike Krack.

