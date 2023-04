F1, Pressão atinge Mike Elliot: Mercedes ‘mexe’ na equipa técnica | AutoSport

A Mercedes volta a apoiar-se em James Allison para tentar ultrapassar uma fase problemática de resultados que têm como origem os erros cometidos pela equipa técnica nos monolugares W13 de 2022 e W14 desta temporada. Numa remodelação da estrutura da equipa técnica, a Mercedes coloca de novo Allison no lugar de diretor técnico – 20 meses após ter passado o testemunho a Elliot – enquanto Mike Elliot mantém funções dentro da estrutura. Assim, Allison volta a assumir um papel mais preponderante na supervisão da produção e desenvolvimento dos monolugares, uma função mais prática do que estava até este momento a desempenhar.

Mike Elliott assumiu a liderança técnica da Mercedes em 2021, tendo a difícil tarefa de suceder a James Allison. Supervisionou o desenho do W13, com um conceito radical. Ele e a sua equipa não conseguiram entender que os ganhos teóricos não se iriam reproduzir na prática e pior, voltaram a apostar no mesmo conceito em 2023, com os resultados que agora se conhecem.

Há ainda uma outra alteração na estrutura interna da Mercedes, passando Giacomo Tortora a desempenhar funções de diretor de engenharia, um posto recentemente criado, e trabalhando diretamente com o designer chefe John Owen. Tortora foi responsável pelos trabalhos de simulador na Ferrari durante o tempo em que James Allison também trabalhou na equipa italiana e depois de não lhe ter sido atribuída qualquer função, foi contratado pela Mercedes para o departamento de design.

A remodelação interna na Mercedes surge numa altura em que a equipa se prepara para apresentar os desenvolvimentos no W14 que serão muito importantes para tentar encurtar a diferença para a Red Bull.