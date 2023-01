F1: Presidente da FIA sugere confirmação de novo construtor para breve | AutoSport

O Presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, sugeriu a entrada de um novo construtor na Fórmula 1, com o possível anúncio na próxima semana, tendo em vista as alterações ao regulamento das unidades motrizes para 2026.

As alterações ao regulamento dos motores que entram em vigor em 2026 já atraíram a Audi, que através da compra da maioria da Sauber vai produzir as unidades motrizes que passarão a equipa os carros suíços. Como sabemos, o acordo entre Red Bull e Porsche esteve perto de acontecer, o que significaria a entrada de uma segunda marca do grupo Volkswagen em moldes um pouco diferentes da Audi. Agora, e depois de muitos rumores sobre o regresso da Honda, que poderá ser mais um trunfo da aposta da Andretti e Cadillac, o interesse da Ford e da Hyundai – descartado para já essa possibilidade pelo novo responsável da Hyundai Motorsport Ciryl Abiteboul – Mohammed ben Sulayem aponta à entrada de um novo construtor na Fórmula 1.

“Num curto espaço de tempo, talvez já na próxima semana, outro construtor poderá subscrever o regulamento das unidades motrizes para 2026”, disse o presidente da FIA à publicação alemã, Auto Motor und Sport, acrescentando ainda que “temos de abrir a porta a candidatos sérios […]. Existe um limite orçamental eficaz e estamos a trabalhar para o tornar ainda mais eficaz”.

A FIA e a Fórmula 1, com o apoio da maioria das equipas segundo alguns relatos recentes, divergem bastante nesta matéria. A entidade federativa gostaria de aumentar a grelha da competição com mais uma ou duas equipas, enquanto a Fórmula 1 luta para que pouco se altere.