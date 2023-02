F1: Presidente da FIA sublinha importância do regulamento para 2026 na decisão da Ford | AutoSport

O presidente da FIA tinha já avisado que iria haver uma confirmação de mais um construtor de automóveis a entrar para a Fórmula 1, o que veio a tornar-se realidade após a confirmação da Ford, que regressa à competição em 2026. Mohammed ben Sulayem considerou que a decisão da Ford se deveu

as alteração das regras sobre as unidades motrizes da F1 para 2026.

“Há poucos fabricantes que têm uma história de desporto automóvel tão celebrada como a Ford, por isso vê-los regressar ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA é uma excelente notícia”, disse o presidente da FIA no seguimento da confirmação do construtor. “Sublinha ainda mais o sucesso do Regulamento da Unidade Motrizes para 2026 que tem no seu âmago um compromisso tanto para a sustentabilidade como para o espetáculo, e claro que ter mais interesse vindo dos Estados Unidos é importante para o crescimento contínuo da categoria de topo mundial do desporto motorizado”.

As alterações ao regulamento dos motores que entram em vigor em 2026 já atraíram a Audi, que através da compra da maioria da Sauber vai produzir as unidades motrizes que passarão a equipa os carros suíços. Como sabemos, o acordo entre Red Bull e Porsche esteve perto de acontecer, o que significaria a entrada de uma segunda marca do grupo Volkswagen em moldes um pouco diferentes da marca irmã. Agora surge a confirmação da Ford.