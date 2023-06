F1: Presidente da FIA pede monolugares mais leves | AutoSport

Os monolugares de Fórmula 1 produzidos segundo o regulamento técnico que estreou em 2022 são mais pesados e maiores do que qualquer outra geração anterior, o que levou alguns pilotos a questionar esta característica dos carros.

Muito perto da despedida de Sebastian Vettel da Fórmula 1, o alemão disse que se tivesse de mudar alguma coisa na disciplina seria o peso dos monolugares, uma opinião que foi partilhada por outros durante a temporada de estreia da atual geração. Agora é o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, que pede que se pense em tornar mais leves os carros na próxima alteração dos regulamentos técnicos para 2026.

“Precisamos de um carro mais leve”, disse o presidente da FIA ao Motorsport.com. “Acredito que isso é melhor. Venho do desporto automóvel, onde os carros mais leves são mais seguros e não gastam a mesma quantidade de combustível. Será difícil de conseguir, mas toda a gente o quer. Por isso, estou a insistir porque venho dos ralis, onde nada é pior do que ter um carro pesado.”

O CEO da Fórmula 1 concorda com o presidente da FIA, considerando que este tem de ser um tópico a ter em conta na discussão, elaboração e aprovação do regulamento técnico que entrará em vigor em 2026, quando se estreiam as novas unidades motrizes.